به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام تشکر حبیب مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:مجمع انتخاباتی هیات کاراته استان آذربایجان شرقی که با حضور ریاست محترم فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران برگزار شد نمونه‌ای ارزشمندی از همدلی، بلوغ مدیریتی و پایبندی به اصول اخلاقی و ورزشی بود و این فرهنگ و منش پهلوانی نشانگر سنگینی و اصول اخلاقی حرفه‌ای در ورزش کاراته است.

اینجانب بر خود لازم می‌دانم از تمامی اعضای محترم مجمع، تمامی کاندیدا‌های حاضر در مجمع، خانواده بزرگ کاراته استان، پیشکسوتان، مربیان، داوران و ورزشکاران عزیز تقدیر و تشکر صمیمانه به‌ عمل آورم که با روحیه جوانمردی، منش پهلوانی و احترام متقابل زمینه برگزاری یکی از منظم‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین مجامع انتخاباتی ورزشی استان را فراهم کردند.

فضای سالم، آرام و سرشار از احترام حاکم بر این مجمع نشان‌دهنده جایگاه بالای اخلاق، فرهنگ ورزش و فهم مشترک اهالی کاراته از منافع جمعی این رشته پرافتخار بود فضایی که رضایت و حس خوب را برای تمامی حاضران به همراه داشت و الگویی شایسته برای سایر مجامع ورزشی محسوب می‌شود.

امید است با تداوم این نگاه حرفه‌ای و اخلاق‌مدار، شاهد رشد و افتخارآفرینی هرچه بیشتر رشته کاراته در استان آذربایجان شرقی باشیم.