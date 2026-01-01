پخش زنده
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از خسارت بارندگی به اراضی کشاورزی ۷ شهرستان این استان خبر داد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروند با اشاره به خسارت بارندگیهای اخیر به اراضی کشاورزی در ۷ شهرستان این استان، گفت: ارزیابی و پایش میدانی خسارتهای کشاورزی ناشی از بارندگی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: بارندگیهای اخیر شهرستانهای اندیکا، هفتکل، مسجدسلیمان، ایذه، باغملک، دزپارت و شوشتر را درگیر کرد و به اراضی کشاورزی این مناطق خساراتی وارد شد.
بهداروند افزود: گروههای ارزیاب و روسای ادارات شهرستانی در حال حاضر در حال پایش و بررسی میدانی خسارتهای وارده به کشاورزان در این هفت شهرستان هستند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به گسترده بودن حوزه کشاورزی، تصریح کرد: به دلیل ضرورت ارزیابی دقیق و میدانی، جمعبندی نهایی میزان خسارتها زمانبر خواهد بود.
بارندگی هفته جاری در استان خوزستان خسارتهایی به زیرساختهای کشاورزی و جادههای استان وارد کرده است.
در پی فعالیت ۲ سامانه بارشی در خوزستان پنج نفر جان خود را از دست دادند.