معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از خسارت بارندگی به اراضی کشاورزی ۷ شهرستان این استان خبر داد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروند با اشاره به خسارت بارندگی‌های اخیر به اراضی کشاورزی در ۷ شهرستان این استان، گفت: ارزیابی و پایش میدانی خسارت‌های کشاورزی ناشی از بارندگی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر شهرستان‌های اندیکا، هفتکل، مسجدسلیمان، ایذه، باغملک، دزپارت و شوشتر را درگیر کرد و به اراضی کشاورزی این مناطق خساراتی وارد شد.

بهداروند افزود: گروه‌های ارزیاب و روسای ادارات شهرستانی در حال حاضر در حال پایش و بررسی میدانی خسارت‌های وارده به کشاورزان در این هفت شهرستان هستند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به گسترده بودن حوزه کشاورزی، تصریح کرد: به دلیل ضرورت ارزیابی دقیق و میدانی، جمع‌بندی نهایی میزان خسارت‌ها زمان‌بر خواهد بود.

بارندگی هفته جاری در استان خوزستان خسارت‌هایی به زیرساخت‌های کشاورزی و جاده‌های استان وارد کرده است.

در پی فعالیت ۲ سامانه بارشی در خوزستان پنج نفر جان خود را از دست دادند.