شب شعر مقاومت با حضور شاعران در بم برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به همت بسیج هنرمندان ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بم و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بم، شب شعر «مقاومت» با حضور جمعی از شاعران، هنرمندان، اهالی فرهنگ و علاقهمندان به شعر و ادبیات انقلابی در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بم برگزار شد.
در این محفل ادبی، شاعران شهرستان با قرائت اشعاری در وصف مقاومت، ایثار، شهادت و آرمانهای انقلاب اسلامی، به تبیین مفاهیم ارزشی و روحیه استکبارستیزی پرداختند. این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، تقویت جریان شعر متعهد و حمایت از ظرفیتهای هنری شهرستان برگزار گردید.