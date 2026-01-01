سازمان انرژی اتمی با تولید ۷۲ رادیودارو تشخیصی و درمانی، نقش مهمی در درمان سرطان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی پس از افتتاح بزرگ‌ترین درمانگاه مراقبت و درمان زخم مجهز با فناوری پلاسما‌ی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین درمان گفت: سازمان انرژی اتمی بالاترین سطح توان و ظرفیت خود را در خدمت سلامت و پزشکی کشور قرار داده است.

محمد اسلامی با اشاره به رشد تصاعدی سرطان در کشور گفت: درمان سرطان راه‌حل تک‌بعدی ندارد و سازمان انرژی اتمی با تولید ۷۲ رادیودارو تشخیصی و درمانی، نقش مهمی در این حوزه ایفا می‌کند؛ این در حالی است که ۲ سال پیش تعداد این رادیودارو‌ها ۵۰ مورد بود و این سبد همچنان در حال توسعه است.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت برای توسعه سیکلوترون‌ها در کشور خبر داد و افزود: اصفهان به‌عنوان یکی از پنج قطب اصلی انتخاب شده و با توجه به وضعیت سرطان در استان، این مرکز در اولویت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

اسلامی با اشاره به اینکه پایه پزشکی هسته‌ای، صنعت غنی‌سازی اورانیوم است افزود: بدون غنی‌سازی، تولید سوخت، پرتودهی و جداسازی ایزوتوپی ممکن نیست در حالی که دشمنان صراحتاً اعلام می‌کنند ایران نباید حق غنی‌سازی داشته باشد.

وی افزود: تحریم این فناوری‌ها نه به دلیل مسائل ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل بود که ایران کشوری است با موقعیت ژئوپلیتیک حساس، منابع ارزشمند، نیروی انسانی مستعد و ایدئولوژی برانگیزاننده و در اسناد رسمی آنها تصریح شده که این ملت نباید به فناوری‌های پیشرفته مجهز شود، زیرا در آن صورت مهار شدنی نخواهد بود.

اسلامی با بیان اینکه خرابکاری صنعتی علیه برنامه هسته‌ای ایران بیش از ۲۵ سال پیش آغاز شده است، گفت: قطعات خریداری شده از شرکت‌های معتبر اروپایی در مسیر انتقال توسط سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل باز شده و خرابکاری‌های بسیار پیچیده در آنها انجام می‌شد، اما متخصصان سازمان انرژی اتمی با سیستم‌های هوشمند کنترلی، این خرابکاری‌ها را شناسایی کردند.

رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: پس از خرابکاری صنعتی، دشمنان به جاسوسی، نفوذ، ترور دانشمندان و در نهایت بمباران و موشک باران تأسیسات هسته‌ای روی آوردند.

وی ایمان، دانش و میدان دادن به جوانان مستعد را ارکان اصلی پیشرفت هسته‌ای بیان کرد: چرخه نوآوری در سازمان انرژی اتمی به‌گونه‌ای فعال است که فناوری را به محصول و محصول را در خدمت زندگی مردم و اقتصاد ملی تبدیل می‌آورد.

اسلامی با اشاره به سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا گفت: در این سند، فناوری هسته‌ای، هوش مصنوعی و کوانتوم به‌عنوان محور‌های اصلی پیشرفت آمریکا معرفی شده و اگر این فناوری‌ها برای آمریکا ضروری است، نمی‌تواند برای ایران نامشروع تلقی شود.

رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: این ظرفیت‌ها متعلق به ملت ایران است و با تکیه بر دانش بومی و همت جوانان، مسیر پیشرفت کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.