به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری اکسپرس نیوز؛ «رافائل ماریانو گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در پیام ویژه‌ای از وین، اقدامات کمیسیون انرژی اتمی پاکستان در زمینه درمان و پژوهش سرطان را تحسین و اعلام کرد آژانس همکاری خود را در استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای در پاکستان ادامه خواهد داد.

وی افزود: موارد ابتلا به سرطان در سراسر جهان به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در پاکستان به دلیل سرطان جان خود را از دست می‌دهند و در سطح جهانی تعداد قربانیان از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفته است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرد: کمیسیون انرژی اتمی پاکستان برای مقابله با این مسئله، ۲۱ بیمارستان سرطان در سراسر کشور تأسیس کرده و تیمی تخصصی از کارشناسان سرطان را آماده کرده است که قابل ستایش است.

وی همچنین افتتاح موسسه پزشکی هسته‌ای، انکولوژی و رادیوتراپی در کشمیر تحت کنترل پاکستان را تبریک گفت.

لازم به ذکر است که «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، هفته گذشته این بیمارستان سرطان را به‌طور رسمی افتتاح کرده بود؛ این بیمارستان بیست و یکمین مرکز درمان سرطان تحت مدیریت کمیسیون انرژی اتمی پاکستان است.

گروسی با اشاره به سفر خود به پاکستان و بازدید از بیمارستان نوری در اسلام‌آباد و بیمارستان انمول در لاهور، افتتاح اولین مرکز «سایبر نایف» در بخش دولتی پاکستان در بیمارستان نوری را نقطه عطف دانست و از آن ابراز خرسندی کرد.

وی هشدار داد که تا سال ۲۰۵۰، مرگ و میر ناشی از سرطان ممکن است تا ۷۵ درصد افزایش یابد و تأکید کرد که اقدامات جهانی در این زمینه ادامه دارد اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتر وجود دارد.