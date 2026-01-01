رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تکمیل ظرفیت بهشت زهرا از ضرورت ایجاد چند آرامستان جدید در نقاط مختلف پایتخت خبر داد و اعلام کرد: استانداری تهران وعده داده تا موانع اجرایی این طرح را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی گفت: موضوع ایجاد آرامستان از دوره‌های پیشین شورای شهر تهران مطرح بوده، اما به علت جمع‌بندی نکردن نهایی به نتیجه نرسیده بود. اینک در دوره کنونی با برگزاری جلسات متعدد با حوزه خدمات شهری و مجموعه سازمان بهشت زهرا (س)، نقاط مختلف به صورت کارشناسی بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: سازمان آرامستان‌ها با بهره‌گیری از مشاوران تخصصی و شاخص‌های ترافیکی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی این نقاط را ارزیابی کرد و در نهایت چند نقطه منتخب برای احداث آرامستان به تصویب شورا رسید.

وعده استانداری تهران برای پیگیری موانع ایجاد آرامستان‌های جدید

پیرهادی تصریح کرد: مصوبات آرامستان‌های جدید پس از تصویب در شورای شهر تهران برای تأیید به استانداری ارسال شد و مورد تأیید قرار گرفت، اما برخی افراد و دستگاه‌ها با استفاده از نفوذ خود در روند اجرا اختلال ایجاد کردند.

وی در ادامه گفت: استاندار تهران وعده داده‌اند این موضوع را پیگیری و موانع را برطرف کنند و اکنون منتظر اعلام نتیجه اقدامات استانداری هستیم.

پیرهادی افزود: با توجه به نیاز شهر تهران و تکمیل ظرفیت بهشت زهرا ، ایجاد آرامستان‌های جدید در چند نقطه شهر اجتناب‌ناپذیر است و امیدواریم با همراهی دستگاه‌ها و همکاری مجموعه مدیریت شهری، این طرح هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.