به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل روز پنجشنبه در آیین گشایش این نمایشگاه با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی و روستا‌ها در اشتغال و تولید استان، بر نقش نمایشگاه‌های تخصصی در بازیابی و توسعه اشتغال تاکید کرد.

بهروز خلیلی گفت: استان اردبیل نزدیک به چهار درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند و ۳۰ درصد اشتغال استان نیز در بخش کشاورزی متمرکز است؛ ضمن اینکه ۵۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی در حوزه روستا‌ها فعالیت دارند.

وی با اشاره به رتبه دوم کشوری استان اردبیل در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی، افزود: برای استفاده بهینه از این ظرفیت، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و راه‌اندازی کسب و کار‌های خلاق و دانش‌بنیان برای اشتغال‌زایی اهمیت بالایی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند «روستاآباد» را در بازاریابی و فروش محصولات و عرضه مستقیم کالا‌ها موثر دانست و ادامه داد: این نمایشگاه‌ها می‌توانند نقش مهمی در معرفی و عرضه محصولات صنایع خرد ایفا کنند و از همین رو انتظار می‌رود در تقویم نمایشگاهی سال آینده توجه ویژه‌ای به برگزاری مستمر آنها صورت بگیرد.

وی با قدردانی از اقدام‌های ارزشمند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد برکت و سایر نهاد‌های حمایتی و تسهیل‌گر، بیان کرد: دولت امسال ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه خوداشتغالی و کارفرمایی با نرخ بهره پایین اختصاص داده که لازم است نهاد‌های حمایتی و بانک‌های عامل با تسریع و تسهیل در جذب و پرداخت آن، زمینه افزایش رضایت جامعه آماده به کار و شاغلان را فراهم کنند.

سومین نمایشگاه «روستاآباد» استان اردبیل تا روز جمعه، ۱۲ دی از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل دایر است.