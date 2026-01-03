تبخال لب ویروسی است که می توانید به روش طبیعی و گیاهی از بین ببرید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، درمان تبخال لب راه و روش‌هایی دارد که با توجه به دلایل ایجاد تبخال باید انجام شوند تا به سرعت نتیجه آن‌ها ظاهر شود. بهترین و سریع‌ترین درمان تبخال بازهم در دل طبیعت نهفته است.

تبخال چیست و چرا ظاهر می‌شود؟

یک بیماری ویروسی است که توسط ویروسی به همین نام ایجاد می‌شود و موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعه تاول‌های ریز نمایان می‌شود. ویروس هرپس سیمپلکس عامل بیماری تب خال در صورت، آلات تناسلی هر دو جنس، مغز، چشم و گاهی حتی فلج بل نیز می‌گردد

برای تب خال هنوز درمان قطعی وجود ندارد و اگر ویروس وارد بدن شود تا پایان عمر همراه شخص خواهد ماند و در هنگام ضعف دفاعی بدن بروز می‌نماید. اگرچه در برخی بیماران و پس از چندین سال عود بیماری، به ناگهان تظاهر مجدد تبخال از بین می‌رود، اما همچنان ناقل ویروس به دیگران خواهند بود.

انواع ویروس تبخال

ویروس تبخال در دو نوع وجود دارد که شامل:

ویروس تبخال نوع ۱:

معمولاً از طریق تماس با بزاق آلوده منتقل می‌شود (برای مثال از طریق بوسیدن، خوردن از یک ظروف و یا به اشتراک گذاری موارد شخصی). مرتبط با عفونت دهان، لب و صورت است.

ویروس تبخال نوع ۲:

از طریق تماس جنسی منتقل می‌شود و با زخم یا زخم تناسلی مرتبط است.

عفونت منجر به تب خال تناسلی در دهان و تب خال تناسلی در ناحیه تناسلی می‌شود، و ممکن است از طریق تماس دهانی یا جنسی ایجاد شود. ویروس حتی زمانی که زخم و نشانه‌ها دیده نمی‌شوند، می‌تواند منتقل شود.

شیوع بیماری تب خال با تب، زخم دهانی و بزرگ شدن غدد لنفاوی مشخص می‌شود. اولین قسمت شیوع تب خال نیز ممکن است با تب همراه باشد. پس از شیوع بیماری، این ویروس تمایل دارد به سیستم عصبی برگردد و می‌تواند دوباره به خاطر محرک‌ها مانند استرس، بیماری، مواد غذایی خاص، تغییرات هورمونی، جراحی و سیستم ایمنی در خطر افتاده فعال شود.

بهترین درمان‌های خانگی تبخال

در اینجا درمان‌هایی طبیعی و خانگی برای تبخال وجود دارد:

۱. درمان تبخال لب با کمپرس یخ

یخ به تسکین درد و ناراحتی ناشی از شیوع تب خال کمک می‌کند.

یک تکه یخ را در یک پارچه یا حوله بپوشانید.

آن را به مدت ۱۰ دقیقه روی منطقه آسیب دیده قرار دهید.

این کار را چند بار در روز انجام دهید تا این که شاهد بهبود باشید.

۲. سرکه سیب برای درمان تبخال لب:

سرکه سیب به کاهش شدت شیوع تب خال به خاطر ضد عفونی کنندگی و خواص ضد التهابش کمک می‌کند.

یک تکه پنبه را در سرکه سیب فرو کنید و آن را روی مناطق متاثر برای سه یا چهار بار در روز برای دو یا سه روز قرار دهید.

برای بهترین نتیجه، آن را به محض اینکه احساس سوزش اولیه را تجربه می‌کنید، اعمال کنید؛ آگاه باشید، احتمال دارد کمی بسوزد.

همچنین می‌توانید یک یا دو قاشق چای خوری سرکه سیب را به یک فنجان آب اضافه کنید و دو بار در طی روز بنوشید.

۳. درمان خانگی تبخال لب با هیدروژن پروکسید:

آب اکسیژنه دارای خواص ضد عفونی کننده است و به همین دلیل یک درمان خانگی کاملاً محبوب برای تب خال است.

کمی محلول آب اکسیژنه حاوی ۳% را در ناحیه آسیب دیده با استفاده از یک تکه پنبه بگذارید.

بگذارید چند دقیقه بماند و بعد آن را بشویید.

این فرآیند را هر چند ساعت یک بار برای چند روز تکرار کنید.

برای زخم‌های دهانی، مخلوطی از آب اکسیژنه و سه نسبت آب را چند بار در روز برای دو یا سه روز استفاده کنید.

۴. بهترین درمان تبخال لب با سیر:

سیر دارای خواص ضد میکروبی و ضد التهابی است که به مقابله با شیوع تب خال کمک می‌کند. تحقیقات منتشر شده در سال ۱۹۹۲ نشان دادند که ماده شیمیایی بنام آلیسین موجود در سیر ممکن است دارای اثرات ضد ویروسی باشد. روغن سیر همچنین شامل ترکیب ضد ویروسی آژونه است.

یک سیر خرد شده را در ناحیه آسیب دیده قرار داده و بگذارید به مدت ۰۱-۵۱ دقیقه بماند.

این کار را چند بار در روز به مدت دو روز و یا تا زمانی که شاهد بهبود آن هستید انجام دهید.

آگاه باشید، ممکن است باعث احساس سوزش شود. متناوبا، شما می‌توانید هر روز دو یا سه بار از روغن سیر در مناطق متاثر استفاده کنید.

برای تهیه روغن سیر، یک حبه سیر تازه در روغن زیتون بپزید تا آن‌ها قهوه‌ای شوند و سپس روغنش را فشار دهید.

همچنین می‌توانید هر روز یک یا دو حبه سیر له شده را بخورید.

این کار همچنین به عنوان یک اقدام پیشگیرانه کار خواهد کرد.

۵. بهبود تبخال لب با بادرنجویه:

بادرنجویه برای کاهش شدت شیوع تب خال مفید است به علاوه، اثرات ضد ویروسی و ضد باکتری دارد.

بادرنجویه همچنین شامل یک ترکیب با نام اوگنول است که به عنوان مسکن کاهنده طبیعی کار می‌کند.

چند بار در روز به مدت چند روز چای بادرنجویه بنوشید تا این که علائم فروکش کند.

برای سه یا چهار بار در روز، کیسه‌های چای بادرنجویه و یا روغنش را روی منطقه بمالید.

هم چنین می‌توانید این ناحیه را با چای بادرنجویه بشویید.

به همین ترتیب، کمی عصاره بادرنجویه روی منطقه آسیب دیده بمالید و بگذارید تا خشک شود؛ این کار را چند بار در روز انجام دهید.

۶. ریشه شیرین بیان برای درمان تبخال لب:

ریشه شیرین بیان سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و با ویروس تبخال مبارزه می‌کند و این ماده یک جز فعال به نام گلیسیرین دارد که مزایای ضد ویروسی و ضد التهابی دارد.

یک قاشق سوپ خوری آب و یک قاشق سوپ خوری پودر ریشه شیرین بیان را مخلوط کنید.

آن را به منطقه آسیب دیده بزنید و برای چند ساعت رهایش کنید.

این کار را سه یا چهار بار در روز انجام دهید تا تبخال از بین برود.

شما همچنین می‌توانید یک لایه نازک از عصاره ریشه شیرین بیان مایع، کرم و یا ژل در منطقه آسیب دیده را به کار ببرید.

توجه: افراد با فشار خون بالا باید از استفاده از خوراکی این گیاه اجتناب کنند.

هم چنین اگر استفاده از ریشه شیرین بیان باعث حساسیت پوست شود، درمان را متوقف کنید.

درمان تبخال لب با نعناع فلفلی:

چای نعناع فلفلی به کاهش شدت شیوع تب خال کمک می‌کند. هم چنین به تسکین درد و التهاب نیز کمک می‌کند. روغن نعناع فلفلی نیز اثر مثبتی بر ویروس تب خال دارد.

حداقل دو بار در روز چای نعناع فلفلی بنوشید. هم چنین پنبه را در آب و سپس در روغن نعناع فرو کنید؛ و آن را چند بار در روز روی ناحیه متاثر بمالید.

۸. روغن درخت چای درمانی موثر برای تبخال لب:

روغن درخت چای یک درمان موثر دیگری است که خواص ضد التهاب و ضد درد دارد؛ آنها شامل ترپنس و فنیلپروپانویید هستند که روی فعالیت ضد ویروسی کار می‌کنند.

علاوه بر این، مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد، نشان داد که روغن‌های اساسی مثل روغن درخت چای و روغن اکالیپتوس فعالیت ضد ویروسی را علیه ویروس تب خال نشان می‌دهند.

برای رقیق کردن روغن درخت چای، یک - نیم اونس روغن گیاهی به ۱۰ قطره روغن درخت چای رقیق کنید. همچنین می‌توانید پنج قطره روغن اسانس گل شمعدانی و دو قطره روغن نعناع را اضافه کنید.

محلول را ۵-۳ بار در روز به مدت چند روز به مدت چند روز کار با این محلول را ادامه دهید.

درمان سریع تبخال لب با روغن نارگیل:

روغن نارگیل حاوی لوریک اسید است که اثرات ضد ویروسی و ضد میکروبی دارد و علاوه بر این، اسید لوریک و کاپریک اسید در روغن نارگیل به کشتن ویروس تب خال کمک می‌کنند.

روزانه ۰۱-۰۳ اونس و یا حدود ۱/۴ قاشق روغن نارگیل خالص بنوشید. متناوبا، شما می‌توانید بعد از مشورت با پزشک خود، لوریک اسید را به شکل مکمل مصرف کنید.

آلوئه ورا تبخال لب را درمان می‌کند:

آلوئه ورا برای مقابله با شیوع تب خال، به ویژه در مورد تب خال تناسلی مفید است، چون به التیام جراحات کمک می‌کند. زخم‌ها را التیام خواهد بخشید و درد و التهاب را تسکین خواهد داد.

ژل آلوئه ورا را بردارید و آن را در ناحیه متاثر بمالید.

بگذارید خشک شود و سپس آن را با دستمال خیس و گرم پاک کنید.

این کار را چندین بار در روز به مدت سه تا چهار روز انجام دهید.

شما هم چنین می‌توانید ژل یا کرم آلوئه ورا را مصرف کنید.

علاوه بر این درمان ها، غذا‌های غنی لیسین بخورید، مانند محصولات لبنی، تخم مرغ، آجیل (از بادام زمینی اجتناب کنید)، سویا، انبه و زردآلو. شما می‌توانید از مکمل نیز استفاده کنید.

علاوه بر این، سبزیجاتی مانند کلم، کاهو، کلم بروکلی و گل کلم بخورید که به جلوگیری از رشد ویروس‌های تب خال کمک می‌کنند.

اگر زخم و علائم شما در عرض ۷ تا ۱۰ روز بهتر نشد، یا اگر سیستم ایمنی ضعیف دارید، با پزشک خود مشورت کنید.

کمپرس آب گرم برای کاهش درد تبخال لب:

تحقیقات اولیه حاکی از آن است که به محض این که احساسش کردید، می‌توانید از اعمال گرما استفاده کنید.

اگر درد پیش از این تشکیل شده باشد، ممکن است گرما به کاهش درد و تورم کمک کند.

می‌توانید با پر کردن یک کمپرس گرم با برنج و آب آن را به مدت ۱ دقیقه داخل مایکروریو قرار دهید؛ و بعد بر روی محل مورد نظر اعمال کنید.

۱۲. جلوگیری از خارش تبخال با خمیر جوش شیرین:

مالیدن خمیر جوش شیرین ممکن است به خشک کردن ضایعات و تسکین خارش کمک کند.

برای انجام این کار، یک پنبه مرطوب را در مقدار کمی جوش شیرین فرو کنید و آن را روی زخم خود بکشید.

۱۳. تغییر رژیم غذایی برای درمان تبخال لب:

خوردن غذا‌های مناسب و پرهیز از مواد خاصی ممکن است سیستم ایمنی شما را بالا ببرد و به نوبه خود به بدنتان کمک کند تا با ویروس تب خال مبارزه کند.

شواهد نشان می‌دهند که تغییر رژیم غذایی شما می‌تواند به جلوگیری از شیوع بیماری کمک کند اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما شواهد بالینی از برخی از این ادعا‌ها حمایت می‌کند.

۱۴. درمان تبخال لب با سبزیجات غنی از آنتی اکسیدان:

خوردن سبزیجات غنی از آنتی اکسیدان می‌تواند سیستم ایمنی شما راقوی کند و ممکن است التهاب را به حداقل برساند.

گل کلم، اسفناج، کلم پیچ و گوجه فرنگی غنی از آنتی اکسیدان هستند. همچنین حاوی مقدار لیسین بیشتری به نسبت آررژنین هستند که برای سرکوب تب خال مهم است.

اسید‌های چرب امگا ۳ مفید برای درمان تبخال لب:

اسیده‌ای چرب امگا ۳ می‌توانند برای کمک به سیستم ایمنی شما برای مقابله با شرایط التهابی مزمن به کار روند.

ماهی قزل آلا، خال مخالی و بذر کتان غنی از این اسید‌های چرب امگا ۳ هستند.

مصرف میزان سالم پروتئین برای مبارزه با ویروس تب خال و دیگر پاتوژن‌ها ضروری است.

رژیم غذایی خود را با خوردن مقدار زیادی بادام، تخم مرغ و جو در چربی اشباع شده، حفظ کنید.

۱۶. ویتامین C به درمان تبخال لب کمک می‌کند:

محققان ثابت کرده‌اند که ویتامین C می‌تواند به طور موثر رشد بهبود تبخال تناسلی را تسریع کند. همچنین ممکن است به طولانی شدن زمان بین شیوع دوباره بیماری کمک کند.

برای درمان تبخال لب میوه‌های رنگارنگ بخورید:

سبزیجاتی مانند فلفل دلمه‌ای، پرتقال‌ها و توت فرنگی غنی از ویتامین C هستند.

میوه‌هایی مثل انبه و پاپایا شامل ویتامین‌هایی هستند، بدون اضافه کردن مقدار زیادی لیسین به رژیم غذایی شما.

۱۸. مجموعه ویتامین‌های B برای درمان تبخال لب:

ویتامین‌های B می‌توانند واکنش ایمنی شما را تقویت کنند تا به بدن کمک کنند با ویروس تب خال مبارزه کند.

شما می‌توانید ویتامین B را از لوبیا سبز، تخم مرغ، اسفناج و بروکلی بگیرید.

روی درمان تبخال لب:

روی درمانی، ممکن است میزان شیوع تب خال تناسلی را کاهش دهد. شما می‌توانید در رژیم غذایی خود ذرت، نخود فرنگی، گوشت بره را افزایش دهید.

۲۰. کاهش غذا‌های اسیدی برای درمان تبخال لب:

غذای اسیدی ممکن است قبل از اینکه التیام یابند، زخم‌ها را باز کنند. آب میوه، نوشابه، دلستر و غذا‌های فرآوری شده بیشتر اسیدی هستند. این غذا‌ها را کم کنید و به جای آن آب بنوشید.

۲۱. درمان تبخال لب با حذف شکر اضافه:

بدن شما شکر را به اسید تبدیل می‌کند. از غذا‌های پر از شکر اضافه پرهیز کنید و غذا‌های طبیعی مانند موز و پرتقال را برای دسر‌های خود در نظر بگیرید.

اجتناب از ال-آرژنین:

از غذا‌هایی که دارای سطوح بالایی از آرژینین هستند، دوری کنید. شکلات به خصوص غنی از آمینو اسیدی است که برخی‌ها ادعا می‌کنند می‌تواند علائم تب خال تناسلی را تحریک کند.

۲۳. درمان موثر تبخال لب با عنبر سایل:

درخت عنبر سایل خواص ضد ویروسی قابل توجهی دارد. برخی افراد می‌توانند از درخت عنبر سایل خالص بدون احساس خارش استفاده کنند در حالی که این درخت برای برخی دیگر حساسیت زاست. اگر پوست حساسی دارید باید از محلول رقیق شده اش استفاده کنید.

۲۴. رفع تبخال لب با عسل مانوکا:

تحقیقات قدیمی‌تر حاکی از آن است که کاربرد موضعی عسل مانوکا ممکن است در درمان HSV - ۱ و HSV - ۲ موثر باشد. عسل مانوکا می‌تواند مستقیماً بدون رقیق سازی استفاده شود.

از بین بردن تبخال لب با شیر بز:

شیر بز حاوی یک عامل ضد ویروسی است که ممکن است در برابر تب خال عمل کند. شما می‌توانید بدون رقیق سازی، شیر بز را به طور مستقیم اعمال کنید.

۲۶. روغن اساسی بابونه برای درمان تبخال لب:

برخی از تحقیقات نشان می‌دهند که استفاده از روغن اساسی بابونه خواص درمانی و آنتی ویروسی دارد که ممکن است به درمان HSV - ۲ کمک کند. آن را باید با یک روغن حامل رقیق کرد.

۲۷. درمان طبیعی تبخال لب با روغن اساسی زنجبیل:

روغن اساسی زنجبیل پتانسیل برای کشتن ویروس تب خال مفید است. آن را باید با یک روغن حامل رقیق کرد

روغن اساسی آویشن یک درمان گیاهی تبخال لب:

آویشن اساسی نیز پتانسیل مبارزه با ویروس تب خال را دارد. آن را باید با یک روغن حامل رقیق کرد.

۲۹. بهترین درمان تبخال لب با روغن مریم گلی یونانی:

روغن مریم گلی یونانی نیز ممکن است با ویروس تب خال مبارزه کند. آن را باید با یک روغن حامل رقیق کرد.

۳۰. روغن اکالیپتوس موثرترین درمان تبخال لب:

روغن اکالیپتوس می‌تواند یک ضد ویروسی قوی علیه تب خال باشد هم چنین بهبود را بهتر و سریع‌تر می‌کند. آن را باید با یک روغن حامل رقیق کرد.

درمان خانگی تبخال لب با روغن پونه کوهی مکزیکی:

روغن پونه کوهی مکزیکی حاوی کارواکول است که یک جز ضد ویروسی قدرتمندی می‌باشد. آن را باید با یک روغن حامل رقیق کرد.

۳۲. عصاره سرخارگل برای رفع تبخال لب:

عصاره سرخارگل یک ضد ویروسی موثر علیه هر دو سویه بیماری تب خال است و هم چنین عامل ضد التهاب است که ممکن است شیوع موجود را تسکین دهد. شما می‌توانید عصاره سرخارگل را مستقیماً بدون رقیق سازی استفاده کنید.