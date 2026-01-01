به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امید فروزنده با پایان رای گیری انتخابات اتاق اصناف آبادان، رسما رییس اتاق اصناف آبادان شد.

وی درباره برنامه‌های اتاق اصناف آبادان برای نظارت بر بازار و تامین کالا‌های اساسی درباره برخی اقلام از جمله کمبود برنج و روغن گفت: ۵ هزار تن سهمیه روغن به آبادان اختصاص یافته که عاملان توزیع کالا در حال توضیح آن هستند.

رییس اتاق اصناف آبادان افزود: بازرسان در صورت مشاهده گرانی با متخلفا برخورد می کنند و پرونده قضایی برای آنان تشکیل می‌شود.

امید فروزنده درباره توزیع برنج نیز در بازار خاطر نشان کرد: هم اکنون برنج در بازار در حال توزیع است و هفته آینده نیز سهمیه جدید برای آبادان وارد می شود.