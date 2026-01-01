به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ایوان خیل پینتو با اشاره به آخرین موضع گیری وزیر امور خارجه کشورمان درباره تحولات کشورش نوشت: سید عباس عراقچی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اشتباه نمی‌کند وقتی تأیید می‌کند که مردم ونزوئلا از حاکمیت و منافع عالی خود در برابر اقدام‌های غیرقانونی اعمال شده از جانب ایالات متحده آمریکا دفاع خواهند کرد.

وی افزود: از طرف رئیس جمهور نیکولاس مادورو و مردم ونزوئلا، از حمایت دولت و مردم ایران و عزم راسخ آنان در دفاع از حقوق بین‌الملل و حق مردم برای توسعه و توانمند سازی کامل، مقابله با اقدامات قهری یکجانبه و تهدید‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را تضعیف می‌کند، قدردانی می‌کنیم.