با اعلام رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت مسابقه دو تیم سپاهان و استقلال امروز تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براین اساس این بازی امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان آغاز می‌شود.

دیداری که با قضاوت وحید کاظمی برگزار خواهد شد تا پرونده نیم فصل نخست لیگ برتر بیست و پنجم بسته شود.

زردپوشان اصفهانی که پیش از این با کسب ۳۰ امتیاز صدرنشینی خود در پایان نیم‌فصل اول را قطعی کرده بودند حالا با خیالی آسوده مقابل حریف آبی‌پوش خود قرار می‌گیرند. از طرف دیگر استقلال برای اینکه بیش از این فاصله‌اش با صدر جدول زیاد نشود، به اصفهان می‌رود تا بلکه پس از ۴ هفته به پیروزی برسد.