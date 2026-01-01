فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از شناسایی و دستگیری چهار نفر سارق احشام خبر داد که پس از ارتکاب پنج فقره سرقت و متواری شدن به یکی از استان‌های همجوار، در عملیات پلیسی مأموران آگاهی دستگیر شدند.

خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی ملکی روز پنجشنبه با تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در پی هوشیاری و اقدامات فنی ماموران پلیس آگاهی، سارقان احشام که پس از ارتکاب سرقت به یکی از استان‌های همجوار متواری شده بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: متهمان که در سطح شهرستان دماوند اقدام به سرقت احشام می‌کردند با هماهنگی مرجع قضایی و در جریان عملیاتی پلیسی دستگیر و در تحقیقات به پنج فقره سرقت احشام اعتراف کردند. پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با تاکید بر نقش شهروندان در ارتقای امنیت عمومی، هشدار داد و افزود: در صورت مشاهده افراد ناشناس یا مشکوک که در اطراف روستاها پرسه‌زنی می‌کنند، موضوع به صورت فوری به پلیس ۱۱۰ یا پاسگاه محل اطلاع دهند و به‌ویژه در ساعات پایانی شب با نظارت بیشتر و دقیق‌تر از ترک محل نگهداری احشام خودداری کنند.

شهرستان دماوند در شرق پایتخت قرار دارد.