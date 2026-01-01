.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این آیین معنوی، حجت الاسلام خالصی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان عنبرآباد سخنرانی بر جایگاه والای شهدا در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید نمود.

این مراسم با همکاری فرمانده پایگاه‌های مقاومت زکیه (س) و صدیقه کبری (س) از حوزه مقاومت ریحانه‌النبی (س) برگزار شد و جلوه‌ای از همبستگی و مشارکت مردمی در پاسداشت یاد و راه شهدا است