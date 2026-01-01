پخش زنده
دبیر امور مساجد استان: امسال ۲۰۳ مسجد میزبان معتکفان است که نشان از افزایش استقبال هم استانیها از مراسم معنوی اعتکاف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجتالاسلام علی مهدیزاده در اولین گردهمایی طلایهداران محراب استان قم از حضور نزدیک به ۲۴۷ امام جماعت الگو و شاخص در این طرح خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۲۴ مسجد در استان معتکف داشتند که این رقم امسال با رشد چشمگیری به ۲۰۳ مسجد فعال افزایش یافته است.
وی اعتکاف را یکی از محورهای اصلی طرح طلایهداران محراب عنوان کرد و از برنامهریزی برای برگزاری برنامههای دهه فجر، نیمه شعبان و سایر فعالیتهای سال ۱۴۰۴ با همکاری این ائمه جماعت خبر داد.