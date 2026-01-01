در پی بروز یک اختلال موقت در سامانه نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه، پروازهای خروجی برخی فرودگاه‌های کشور از جمله مهرآباد و مشهد برای دقایقی متوقف شد. این توقف صرفاً با هدف حفظ ایمنی پروازها انجام گرفت و در کمتر از ۲۰ دقیقه برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌، به‌دنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانه‌های نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی تعدادی از فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه مهرآباد و فرودگاه مشهد به‌مدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به‌صورت موقت متوقف شد.

این توقف کوتاه‌مدت با هدف صیانت از ایمنی پروازها و در راستای اجرای الزامات و استانداردهای بین‌المللی هوانوردی صورت گرفته است. در طول این مدت، پروازهای عبوری از فضای کشور و پروازهای در حال انجام بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای و با پوشش کامل خدمات ناوبری هوایی ادامه داشتند.

براساس این اطلاعیه، با اقدام سریع و دقیق واحدهای عملیاتی، فنی و کنترلی، اختلال ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شد و تردد هوایی در سراسر کشور به حالت عادی بازگشت.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ضمن قدردانی از صبوری مسافران و همکاری رسانه‌ها تأکید کرده است که ایمنی پروازها همواره در صدر اولویت‌های این شرکت قرار دارد و کلیه سامانه‌های عملیاتی و ناوبری کشور به‌صورت مستمر پایش، پشتیبانی و به‌روزرسانی می‌شوند.