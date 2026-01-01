در آستانه ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، جشن دیدار با پدران آسمانی در بهشت رضا مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جشن دیدار با پدران آسمانی فرصتی برای تجدید عهدی دوباره با پدران شهید است؛ مردان دلاوری که گرچه در میان ما نیستند، اما یاد و نامشان همواره در دل‌ ها زنده است.

مراسم جشن روز پدران آسمانی در بهشت رضا (ع)، جلوه‌ ای از پیوند سنت، عاطفه و معنویت بود؛ جایی که خانواده‌ ها در کنار مزار پدران خود، ضمن گرامیداشت مقام پدر، روز پدر را به شکلی متفاوت و ماندگار گرامی داشتند.