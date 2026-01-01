پخش زنده
امروز: -
طرح پایش سلامت با محوریت دیابت در کلیه مراکز سلامت شهرستان از امروز آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردستان گفت: با حضور معاون شبکه بهداشت استان، فرماندار شهرستان و رئیس شبکه بهداشت اردستان طرح پایش سلامت با محوریت دیابت در کلیه مراکز سلامت شهرستان از امروز آغاز شد.
سرهنگ روح الله صنعتکار افزود: با توجه به سطح بالای تعداد بیماران دیابت شهرستان اردستان در استان اصفهان، شبکه بهداشت با همراهی پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج در مرحله اول طرح پایش دیابت را برای ۷۰۰۰ نفر طی حداکثر دو ماه آغاز کردند که در آن مردم بالای ۳۰ سال برای پایش سلامت به مراکز بهداشت مراجعه میکنند.
وی گفت: مردم شهرستان میتوانند صبحها به مراکز سلامت مراجعه و به صورت رایگان پایش شوند.