مدیر منطقه چهار شهرداری یزد: بوستان بانوان خیرآباد با هزینه ۲۹۰ میلیارد ریالی برای تملک و عملیات عمرانی، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید ابوالفضل کشفی گفت: در راستای توسعه فضاهای سبز شهری و به خصوص پاسخگویی به چالش کمبود بوستان بانوان بهویژه در محلات قدیمی، در سال ۱۴۰۱ با همت شهردار یزد و مدیر وقت منطقه و همچنین سیاستگذاری شورای اسلامی شهر، یک باغ بزرگ در محله خیرآباد با هزینهای بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال خریداری شد.
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد ادامه داد: متعاقب تملک این باغ، طرحی با محوریت بوستان بانوان برای بازآفرینی آن تهیه و به منطقه چهار ابلاغ شد.
وی هزینه عملیات عمرانی این طرح در مجموع دو فاز را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در فاز اول، ۵۰ میلیارد ریال برای اقداماتی نظیر ساخت نگهبانی، مخزن ذخیره آب، سرویسهای بهداشتی، اجرای سازههای اتاق مادر و کودک، نمازخانه، غرفههای صنایع دستی، بوفه و دیوارههای باغچههای وسط و نماسازی داخلی بوستان هزینه شد.
کشفی ادامه داد: در فاز دوم با تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از اعتبارات دولتی مربوط به طرح بازآفرینی شهری به این طرح، اقدامات عمرانی مجددا از سرگرفته شد.
وی تصریح کرد: در مرحله دوم، اقدامات عمرانی مربوط به تکمیل نمای داخلی و بیرونی، دیوارهای پیرامونی، کفسازی، تکمیل اتاق مادر و کودک، نمازخانه و غرفههای صنایع دستی، تکمیل بوفه، آبنما و حوض، روشنایی کامل بوستان، احداث چند آلاچیق در حال انجام است.
مدیر منطقه چهار شهرداری گفت: با توجه به تجربیات قبلی که در احداث بوستان بانوان آزادشهر داشتیم، خوشبختانه در طرح ارائه شده برای این بوستان، تمامی کاربریهای مورد نیاز برای خدمترسانی به بانوان محترم، درنظر گرفته شده است.