به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در اردستان گفت: داعش در سوریه و عراق حکومت تشکیل داده بود که حاج قاسم آن را به زبالهدان تاریخ فرستاد
سردار محمود چهارباغی در امامزاده موسی (ع) اردستان افزود: این تحریمها و تهدیداتی که در منطقه آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام میدهند مربوط به این روزها نیست، آمریکاییها از همان روز اول بنا را بر این گذاشتند که انقلاب را ساقط کنند.
وی گفت: انقلاب اسلامی حوادث زیادی را پشت سر گذرانده، کومله و و دمکرات، حادثه طبس و نظایر آن برای این بود که رژیم را ساقط کنند، اما نتوانستند تا اینکه صدام را آماده جنگ با کشورمان کردند.
فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح در ادامه به شخصیت شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: حاج قاسم سلیمانی پس از درک توطئه آمریکاییها، حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق را تقویت کرد و جبهه مقاومت شکل گرفت و شیعیان لبنان اکنون جبهه مقاومت را تقویت میکنند.
بگفته وی ترامپ وقتی دید همه جا از حاج قاسم شکست میخورد دستور شهادت ایشان را صادر کرد و در فرودگاه بغداد ناجوانمردانه وی را به شهادت رساند.
فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح افزود: موشکهای ایران قلب عین الاسد را شکست و آمریکاییها رابه زانو در آوردتا جاییکه رهبر انقلاب زدن عین الاسد را یوم الله نامید.
چهارباغی گفت: اکنون نیروهای مسلح پرتوان و توانمند هستند و حزب الله هم در منطقه با قدرت ادامه میدهد و ما آمادهایم اگر دشمن تعدی کند محکمتر از دفعه قبل پاسخ دهیم.