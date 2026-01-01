در جریان سفر یک‌روزه مدیران ثبت اسناد کشور و استان به شهرستان رابر، مقدمات لازم برای راه‌اندازی و تقویت اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی سفر یک‌روزه دکتر هاشمی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان کرمان و دکتر سروش مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شهرستان رابر، پست‌های لازم برای ساختاردهی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تأمین و اختصاص یافت.

در این دیدار که ضمن بازدید از محل استقرار اداره در شهرستان صورت گرفت،فرماندار رابر ضمن تشکر ویژه از زحمات و پیگیری مؤثر جناب دکتر هاشمی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان در رفع مشکل مجوز استقرار اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز، حضور مدیران ملی و عملیاتی مانند آقای دکتر سروش مدیرکل دفتر تشکیلات سازمان را در شهرستان مایه دلگرمی مردم و مسئولین دانستند.

در این دیدار آقایان سروش و هاشمی بر همکاری طرفین در تأمین فضا‌های جنبی و اختصاصی، ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای ارائه خدمات بهینه به ذینفعان و مردم عزیز تأکید کردند.