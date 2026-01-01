پخش زنده
امروز: -
دوره تخصصی حمایتهای روانی و اجتماعی با حضور ۳۰ امدادگر در لارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر لارستان گفت: دوره آموزش تخصصی پایه حمایتهای روانی و اجتماعی با حضور ٣٠ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.
مجتبی شریف زاده افزود: فراگیران در این دوره با مباحثی مانند شرح وظایف، نشانههای آسیب روانی در گروههای مختلف، سلامت روانی آسیب دیدگان، گروههای آسیب پذیر، مدیریت استرس، واکنشها و اختلالات روانی آشنا شدند.
سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر لارستان بیان کرد: در پایان این دوره، به فراگیرانی که نمره قبولی را کسب کنند گواهینامه داده میشود.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.