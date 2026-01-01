مشاور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اجرای موفق موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، استانداردها و تسهیل مبادلات مالی و بانکی شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه موافقت‌نامه‌های تجاری علاوه بر افزایش حجم تجارت، آثار جانبی مهمی در سایر حوزه‌های همکاری اقتصادی دارند، گفت: اگرچه موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به‌طور مستقیم به موضوع تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری مشترک یا انتقال فناوری نمی‌پردازد، اما تجربه نشان داده است که اجرای موفق چنین توافق‌هایی می‌تواند بستر لازم برای شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها را فراهم کند.

میر هادی سیدی افزود: در همین چارچوب، گفت‌وگوهایی میان کشورهای عضو در جریان است و پیشنهادهایی در خصوص سرمایه‌گذاری ایران در کشورهایی مانند ارمنستان یا سایر اعضای اتحادیه اوراسیا مطرح شده است. همچنین بخش خصوصی دو طرف در حال بررسی امکان تولید مشترک، چه در ایران و چه در کشورهای عضو اوراسیاست که این موضوعات در مرحله بررسی قرار دارند.

این مقام مسئول با اشاره به جایگاه مهم استانداردها در تجارت بین‌الملل اظهار کرد: در موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، دو فصل به موضوع استانداردها اختصاص یافته است. در کمیته مشترکی که مهرماه امسال با حضور وزرای دو طرف برگزار شد، توافق شد برای تسهیل تجارت، ابتدا ۱۰ قلم کالای اصلی مورد مبادله انتخاب و هماهنگی دقیق‌تری در زمینه استانداردهای آن‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: در تجارت بین‌الملل این امکان وجود دارد که کشورها استانداردهای یکدیگر را به‌عنوان استاندارد معادل بپذیرند. به این معنا که اگرچه استانداردها ممکن است متفاوت باشند، اما در صورت قابل قبول بودن، کالایی که با استاندارد یکی از طرفین تولید شده باشد، مورد پذیرش طرف مقابل نیز قرار گیرد. این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل تجارت داشته باشد.

مشاور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تبادلات مالی گفت: ایران در مبادلات بانکی با بسیاری از کشورهای جهان با دشواری‌هایی مواجه است، اما این مشکلات در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حداقل رسیده است. در حال حاضر بانک‌های ایرانی امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) با بانک‌های روسیه را دارند و تجارت مبتنی بر اعتبار اسنادی میان طرفین انجام می‌شود؛ امکانی که در تجارت با بسیاری از کشورها وجود ندارد.