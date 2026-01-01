پخش زنده
کلینیک تخصصی زخم ویژه بیماران دیابتی در بیمارستان اردستان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان از راهاندازی کلینیک تخصصی زخم ویژه بیماران دیابتی خبر داد و گفت: با پیگیری نماینده مردم اردستان در مجلس، بهزودی این کلینیک در بیمارستان شهید بهشتی اردستان راهاندازی میشود ..
سیدحامد روحانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹ پزشک متخصص در رشتههای مختلف بهصورت مستمر و در تمام ایام هفته در بیمارستان اردستان مشغول خدمت هستندافزود:
تمامی تفاهمنامهها و مجوزهای لازم برای راهاندازی این بخش اخذ شده و با همکاری قرارگاه محرومیتزدایی ارتش، بهزودی عملیات ساخت این بخش آغاز میشود ..
روحانی گفت: با پیگیری نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید و راهاندازی دستگاههای آندوسکوپی و کولونوسکوپی اختصاص یافته است.
بگفته وی این دستگاهها که نقش مهمی در غربالگری بیماریهای گوارشی دارند، خریداری شدهاند و با بهرهبرداری از آنها، بیمارستان اردستان وارد ارائه خدمات فوقتخصصی میشود ..