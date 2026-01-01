باوجود برف‌روبی و بازگشایی مداوم محور‌های روستایی بخش نختالو شهرستان باروق، کولاک شدید در راه‌های ارتباطی اصلی و روستایی تردد را مختل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ باوجود برف‌روبی و بازگشایی مداوم محور‌های روستایی بخش نختالو شهرستان باروق، کولاک شدید راه‌های ارتباطی را دوباره پر کرده و روستا‌ها را در محاصره قرار داده است.

با توجه به تلاش بخشدار نختالو و راهداران اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان برای عملیات برف‌روبی و امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار در برف و کولاک جاده سرچم، برای گذر از این شرایط، ماشین‌آلات معدن دلفین و همچنین شرکت راه‌سازی تکنیک در برف‌روبی و بازگشایی محور‌های روستایی خدمات‌رسانی می‌کنند.

باتوجه به شرایط شهرستان باروق و کوهستانی و مرتفع بودن بخش وسیعی از این شهرستان به ویژه بخش نختالو، پس از بارش برف گسترده، کولاک شدید بلافاصله محور‌های باز شده را مسدود و تردد را برای اهالی سخت می‌کند.

دیشب با حضور راهداران و حلال احمر و پلیس راه ۶۰ خودرو گرفتار شده در برف و کولاک در محور‌های مواصلاتی شهرستان باروق امداد رسانی شدند.