به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ نماینده شورای شهرستان ایجرود می‌گوید: گرچه برنامه هفتم متمرکز کردن واحد‌های صنعتی را مد نظر داشته، اما همچنان شاهد صدور مجوز در نقاط مختلف شهرستان ایجرود برای واحد‌های تولیدی و صنعتی هستیم.

بهرامی، از عدم رعایت قوانین و استاندارد‌های زیست محیطی توسط شرکت‌های مستقر در شهرستان ایجرود هم انتقاد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت احیای شهرک صنعتی زرین آباد افزود:مالکان سوله‌هایی را خریداری شده حتی با دریافت تسهیلات فعالیت خود را در این شهرک فقط به احداث چهاردیواری محدود کرده‌اند.

عضو شورای شهر زرین‌آباد عدم وجود دفتر صدور بارنامه در شهرستان ایجرود ابراز نارضایتی کرد و افزود: با توجه به اینکه جاده ترانزیت زنجان بیجار از داخل شهر‌های حلب و زرین آباد عبور کرده تردد کامیون‌ها با تناژ بالا باعث شده زیرساخت‌های شهر از بین برود و کسی پاسخگوی این موضوع نیست