پخش زنده
امروز: -
قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جشن تکلیف دختران تحت حمایت این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نواب ساجدیان گفت: در راستای ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی در سطح جامعه و با هدف تشویق و ترغیب اجرای احکام اسلامی، جشن «دختران ماه» از سال ۱۴۰۱ با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و آستان قدس رضوی اجرا شد.
وی ۲۶۲ دختر تازه به سن تکلیف رسیده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)،در این جشن حضور داشتند عنوان کرد: آنها آموزشهای لازم در خصوص اصول و ارزشهای اخلاقی، احکام نماز و نحوه بهکارگیری آنها در زندگی فردی و اجتماعی به این دانشآموزان ارائه شد.
قائممقام کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این برنامه در سطح استان ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: جشن تکلیف برای ۴۵۳ دانشآموز دیگر نیز برگزار میشود و هدایای فرهنگی این دانشآموزان با همکاری خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) درب منازل آنها تحویل داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامهها نقش مؤثری در تقویت باورهای دینی و نهادینهسازی فرهنگ نماز در بین نسل نوجوان دارد.