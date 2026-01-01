پس از بسته شدن مرز پاکستان با افغانستان در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، میزان حملات تروریستی و تلفات مرتبط با خشونت در پاکستان به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ براساس گزارش سالانه مرکز مطالعات امنیت و تحقیقات در سال ۲۰۲۵، در دسامبر میزان حملات تروریستی حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است، در حالی که این عدد در نوامبر ۹ درصد بود. همچنین تلفات شهروندان و نیرو‌های امنیتی ناشی از خشونت در سه‌ماهه پایانی سال کاهش یافته و به ترتیب در نوامبر و دسامبر حدود ۴ و ۱۹ درصد بوده است.

با این حال، سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۴ درصدی خشونت، به پرخشونت‌ترین سال یک دهه اخیر برای پاکستان تبدیل شد. از سال ۲۰۲۱ خشونت‌ها به‌طور مداوم افزایش یافته که به نظر بسیاری از کارشناسان پاکستانی این روند با بازگشت طالبان در افغانستان مرتبط است. میزان افزایش سالانه به ترتیب ۳۸ درصد در ۲۰۲۱، بیش از ۱۵ درصد در ۲۰۲۲، ۵۶ درصد در ۲۰۲۳، حدود ۶۷ درصد در ۲۰۲۴ و ۳۴ درصد در ۲۰۲۵ ثبت شده است.

مقایسه آمار سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که حوادث مرتبط با تروریسم افزایش شدیدی داشته است؛ تعداد تلفات از ۲۵۵۵ نفر در ۲۰۲۴ به ۳۴۱۷ نفر در ۲۰۲۵ رسیده و ۸۶۲ نفر نسب به سال گذشته میلادی افزایش یافته است.

بیشترین افزایش تلفات در ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است، جایی که شمار کشته‌ها از ۱۶۲۰ در ۲۰۲۴ به ۲۳۳۱ در ۲۰۲۵ رسیده است؛ این افزایش بیش از ۸۲ درصد در سطح ملی و حدود ۴۴ درصد در سطح ایالتی محسوب می‌شود. در بلوچستان نیز تلفات از ۷۸۷ به ۹۵۶ نفر افزایش یافته است.

بار اصلی خشونت‌ها بر دو ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان متمرکز بوده، جایی که بیش از ۹۶ درصد تلفات و حدود ۹۳ درصد حوادث خشونت‌آمیز ثبت شده است. در پنجاب و سند، سطح خشونت نسبتاً پایین‌تر بوده و در کشمیر آزاد و اسلام‌آباد تعداد حوادث کم، اما تعداد مجروحان نسبتاً بالا گزارش شده است.

گلگت بلتستان کم‌تأثیرترین منطقه بوده، اما حتی در این منطقه نیز تلفات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.