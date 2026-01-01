پخش زنده
فرمانده نیروی زمینی ارتش، جنگ شناختی را جنگ تسخیر ذهنها دانست و گفت: مهمترین سلاح در برابر آن، آگاهی و بصیرت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علی جهانشاهی با حضور در اصفهان از توان رزمی و آمادگی یگانهای مستقر در این منطقه اعم از گروه ۴۴ توپخانه، مرکز بهینهسازی شهید قوطاسلو، پایگاه چهارم رزمی هوانیروز، گروه ۵۵ توپخانه بازدید و از نزدیک آمادگی تاکتیکی، عملیاتی و آموزشی کارکنان این یگانها را مورد ارزیابی قرار داد.
امیر سرتیپ جهانشاهی در جمع فرماندهان و کارکنان یگانهای ارتش مستقر در منطقه اصفهان، با تأکید بر تداوم رویکرد تحولمحور نزاجا، بر آمادگی کامل یگانها برای انجام مأموریتهای محوله در راستای صیانت از امنیت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وی افزود: حفظ آمادگی همهجانبه متناسب با تهدیدات روز یک ضرورت است، لذا روز به روز باید توان رزمی خود را هم در میدان نظامی و هم در میدان رسانه و فضای مجازی ارتقاء دهیم، چرا که امروزه سواد رسانهای یکی از ملزومات حائز اهمیت برای کارکنان و خانوادههای آنان است.
امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به اهمیت و جایگاه توپخانه تصریح کرد: توپخانه بهعنوان یکی از ارکان اصلی پشتیبانی آتش، نقش تعیینکنندهای در موفقیت عملیاتها دارد و حفظ آمادگی مستمر آن نیز یک ضرورت راهبردی است که بایستی بدان توجه ویژهای داشته باشیم.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای یگانی، زمینهساز افزایش انسجام، کارآمدی و آمادگی همهجانبه رزمندگان نیروی زمینی ارتش است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با تأکید بر ولایتپذیری و بصیرتافزایی، بیان داشت: ولایتپذیری آگاهانه و بصیرتافزایی مستمر، دو بال حرکت جامعه اسلامی هستند. با تقویت این دو، هم فرد و هم جامعه میتوانند در برابر چالشها ایستادگی کرده و مسیر تعالی و رشد را با اطمینان بیشتری طی کنند.
امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به لزوم ارتقاء آگاهی در حوزه جنگ شناختی گفت: در دنیای امروز، شکل تهدیدها تغییر کرده است. بسیاری از تقابلها دیگر صرفاً نظامی یا اقتصادی نیستند، بلکه ذهن، باور و ادراک انسانها را هدف قرار میدهند. جنگ شناختی، جنگ تسخیر ذهنهاست و مهمترین سلاح در برابر آن، آگاهی و بصیرت است. با ارتقاء سطح شناخت فردی و اجتماعی، میتوان از هویت، آرامش و انسجام جامعه محافظت کرد و اجازه نداد حقیقت در هیاهوی تبلیغات و تحریفها گم شود.
وی با اشاره به دهه بصیرت تصریح کرد: دهه بصیرت عنوانی است برای یادآوری و تقویت آگاهی، تحلیل درست و هوشیاری اجتماعی در برابر فتنهها، تحریفها و جنگ شناختی. این دهه فرصتی است تا جامعه، بهویژه نسل جوان، با مرور تجربههای گذشته و شناخت شرایط امروز، قدرت تشخیص حق از باطل را افزایش دهد.
فرمانده نیرو زمینی ارتش در پایان با تأکید بر الگوگیری از شهدا خاطرنشان کرد: شهدای دفاع مقدس اول و دوم سرمایههای معنوی و الگوهای ماندگار ملت ایران هستند و الگو قرار دادن این شهدا، صرفاً یادآوری تاریخ نیست، بلکه راهنمایی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی امروز ما است.
وی همچنین با حضور در بیمارستان ۵۷۷ منطقهای اصفهان ضمن عیادت از بیماران بستری، بخشهای داخلی و جراحی بازسازی شده را نیز افتتاح کرد و بر ضرورت تکمیل هرچه سریعتر عملیات بازسازی و تجهیز سایر بخشهای درمانی این بیمارستان نیز تأکید کرد.