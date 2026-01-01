با وجود شرایط نامساعد جوی ، کولاک و یخبندان شدید نیروهای اورژانس ۱۱۵ کندوان موفق شدند یک خانواده را از دل برف و کولاک نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در حالی که کولاک و یخبندان شدید جاده روستای کندوان را به یکی از خطرناک‌ترین نقاط منطقه تبدیل کرده بود یک خانواده که در میان برف گرفتار شده بودند و دسترسی به سایر نیرو‌های امدادی برایشان ممکن نبود آخرین امید خود را در تماس با اورژانس ۱۱۵ جستجو کردند.

با وجود شرایط جوی بسیار نامساعد، تاریکی شب و خطرات جدی مسیر کارشناسان اورژانس کندوان بدون درنگ خود را به محل حادثه رساندند.

نیروهای اورژانس بیش از یک ساعت در سرمای استخوان‌سوز، یخبندان و باد شدید تلاش کردند تا جان این خانواده را از خطر نجات دهند.

این عملیات دشوار که با خطرات فراوان و فرسودگی شدید جسمی همراه بود سرانجام با موفقیت به پایان رسید و خانواده گرفتار به سلامت از شرایط بحرانی رهایی یافتند عملیاتی که بار دیگر معنای واقعی تعهد، شجاعت و ازخودگذشتگی نیرو‌های اورژانس را به تصویر کشید.

حادثه کندوان نشان داد که اورژانس ۱۱۵ تنها یک مرکز درمانی نیست بلکه آخرین پناه مردم در لحظات اضطرار است جایی که نیروهایش حتی در سخت‌ترین شرایط جان خود را سپر نجات دیگران می‌کنند.