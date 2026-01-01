پخش زنده
معتکفان کاشانی به بیش از ۱۰ هزار نفر رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر مردمی ستاد اعتکاف شمال استان اصفهان گفت: ۳۳ درصد از معتکفان برای اولین بار در این مراسم معنوی شرکت میکنند
حجت الاسلام مصطفی قاسمی گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز ۱۵ هزار نفر در شمال استان برای مراسم اعتکاف ثبت نام کردهاند ..
وی گفت: در منطقه شما ل استان ۱۵۰ مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف آماده شده است که از این تعداد، ۴۰ مسجد مختص دانشآموزان است.
حجت الاسلام قاسمی افزود: ۷ هزار و ۵۳۰ نفر بانوان و سه هزار و ۴۳۰ نفر آقا ثبتنام کردهاند که این آمار نشاندهنده سهم ۶۸.۷ درصدی بانوان و ۳۱.۳ درصدی آقایان در اعتکاف است و ۶۹.۴۱ درصد هم دانشآموز هستند.