مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با ورود سامانه بارشی نسبتا ضعیف به استان، شاهد بارشهای پراکنده باران و برف در برخی نقاط خوزستان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، گذر امواج نسبتاً ضعیف بارشی از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت شنبه، سبب بارشهای پراکنده در بخشهای شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و احتمال بارشهای پراکنده در بخشهای مرکزی استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه بارش در ارتفاعات بصورت برف و باران خواهد بود، افزود: طی امروز و به ویژه فردا روند افزایش دما در اغلب نقاط استان بجز بخشهای شمالِ شرقی و شرقی، سپس طی روزهای شنبه و به ویژه یکشنبه روند کاهش دما در کل استان مورد انتظار است.
سبزه زاری تصریح کرد: همچنین تا اوایل هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان؛ از اواسط روز شنبه تا اواسط روز یکشنبه در بخشهای شمال غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی بخشهای جنوبِ شرقی و مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود و شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.
وی میگوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۱۸.۸ درجه و دزپارت با دمای ۲.۴- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۱۷.۱ درجه و کمینه دمای ۲.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.