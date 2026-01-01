فرماندار بهارستان گفت: کمبود روغن در برخی فروشگاه‌های شهرستان بهارستان مقطعی بوده و با تأمین سریع از انبار‌های مرکزی، این مشکل در حال رفع شدن است.

خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی که به همراه دادستان، رئیس تعزیرات حکومتی و مسئولان اداره صمت و اتاق اصناف با حضور در فروشگاه‌های سطح شهرستان، از نزدیک وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دادندگفت: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در شهرستان وجود ندارد و تمامی اقلام مورد نیاز مردم به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود.

وی با تأکید بر توزیع هدفمند و مویرگی کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم همه شهروندان بدون دغدغه به اقلام ضروری دسترسی داشته باشند.

دادستان شهرستان بهارستان نیز از تشدید نظارت‌های میدانی خبر داد و اعلام کرد: با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.