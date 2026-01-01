مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: بنادر امام خمینی، شهید رجایی و امیرآباد تا پایان برنامه هفتم توسعه با ارتقای زیرساخت‌ها، فناوری و خدمات لجستیکی، به بنادر نسل سوم تبدیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از برنامه‌ریزی برای ارتقای سه بندر کشور به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

رسولی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده گفت: بنادر امام خمینی، شهید رجایی و امیرآباد در محور این برنامه قرار دارند و تلاش می‌شود تا با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این بنادر به نسل سوم تبدیل شوند.

مدیرعامل سازمان بنادر در ادامه افزود: تمرکز بر این سه بندر به معنای محدود شدن برنامه به آن‌ها نیست و در صورت فراهم شدن شرایط، ارتقای چهار یا پنج بندر دیگر نیز در سال‌های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: رویکرد اصلی سازمان بنادر و دریانوردی، حرکت به سمت ارتقای فناوری و توسعه تکنولوژیک در همه بنادر کشور است تا شبکه بندری ایران بتواند نقشی فعال در تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل چندوجهی ایفا کند.

بر اساس این برنامه، بندر نسل سوم به بندری اطلاق می‌شود که علاوه بر عملیات تخلیه و بارگیری کالا، با استقرار خدمات لجستیکی، صنایع وابسته و توسعه زنجیره ارزش، نقش مؤثری در تولید، توزیع و ترانزیت کالا ایفا می‌کند.

این تحول ساختاری در راستای افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد لجستیکی و تقویت جایگاه بنادر ایران در زنجیره تأمین ملی و منطقه‌ای طراحی شده است.