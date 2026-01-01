دشمنان ایران سال ها با تحریم وعملیات روانی به دنبال توقف پیشرفت ملت ما هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم راه اندازی بزرگترین مرکز پلاسما درمانی کشور در اصفهان گفت : آنها از همه ابزار ها و شیوه های در اختیار استفاده کردند تا صنعت هسته ای در ایران شگل نگیرد.

محمد اسلامی با اشاره به پنج فناوری برتردر نیا افزود : فناوری ها ی هسته ای ، هوا فضا ، فناوری اطلاعات ، نانو و بیوتکنولوژی از فناوری هایی هستند که اگر بصورت ترکیبی استفاده شوند قدرت ساز خواهند بود .

وی درخصوص علت دشمنی آمریکا گفت: ایران دارای موقعیت جغرافیایی ویژه در منطقه و جهان است که ذخایر و منابع ارزشمندی دارد چه در حوزه نیروی انسانی با استعداد بالا و چه منابع دیگر که دشمن معتقد است ایران نباید به فناوری های پیشرفته مجهزشود.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود : نخست وزیر رژیم کودک کش صهیون در میان کتاب ها ی انتشار یافته جنگ 12روزه گفته همه ابزار ها و راه هایی که برای توقف ایرانی ها بکارگرفته شده نتوانسته آنهارا از پیشرفت باز دارد.

محمد اسلامی گفت: عامل اصلی دشمنی رژیم صهیونی دست یابی ایران به فناوری های پیشرفته است که ما راه علم و دانش را با استواری و محکم ادامه خواهیم داد.

وی به خرابکاری های صنعتی دشمنان ایران برای مانع شدن پیشرفت صنعت هسته ای اشاره کرد و افزود: از 27 سال پیش تاکنون آنها از هر راهی برای توقف صنعت هسته ای ایران استفاده کردند ولی دانشمندان و پژوهشگران جوان کشورمان با هوشیاری و دانش خود مانع خرابکاری های آنها شدند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ساخت قوی ترین و کارآمد ترین بمب های جهان گفت آمریکا یی ها با ترور دانشمندان و بمب باران مراکز هسته ای کشورمان قصد توقف این حرکت علمی را داشتند که موفق نشدند.

وی با اشاره به ترکیب عشق و ایمان و دانش که مولود انقلاب اسلامی ومرهون هدایت های رهبر فرزانه انقلاب است افزود: با توجه به رشد تصاعدی بیماری ها و سرطان ها که ناشی از سبک زندگی تغییرات اقلیمی و ناکارامدی خیلی از شیوه های درمانی است باید با شیوه های جدید وارد عرصه شویم تا مرهمی بر درد های بیماران و نیازمندان جامعه باشیم .

محمد اسلامی گفت : ما در سازمان انرژی اتمی با همه توان در خدمت بخش سلامت و درمان کشور هستیم .

وی با بیان اینکه پایه واساس پزشکی هسته ای بر صنعت هسته ای وغنی سازی اورانیوم است افزود : اگر صنعت غنی سازی نباشد فرآوری وتولید سوخت هم ایجاد نمی شود .

وی افزود : وقتی نتوانید از راکتورها استفاده کنید قطعا پرتو دهی و جداسازی ایزوتوپ ها انجام نمی شود و این یعنی رادیو دارو که نیاز صدها هزار بیمار سرطانی در ایران است تولید نشود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به انتشار سند امنیت ملی دولت آمریکا گفت در این سند بر سه فناوری هوش مصنوعی ، فناوری هسته ای و کوانتوم در آمریکا تاکید شده است.

محمد اسلامی افزود : امروز استفاده از هوش مصنوعی به تنهایی امکان پذیر نیست چرا که برای اینکه قدرت پردازش قوی داشته باشید با حوزه دیجیتال نمی توانید به نتیجه مطلوب برسید باید وارد

عر صه کوانتوم شوید چرا که حجم داده ها بالا و قابل استفاده نیست .

وی افزود آمریکا یی ها در این سند آورده اند باید تعداد نیروگاه های اتمی خود را چهار برابر کنند حتی تاکید شده نیروگاه های کوچک مقیاس را در پادگان ها ایجاد کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت اگر این فناوری برای پیشرفت آمریکا اول اند و انتخاب درست به کدامین دلیل موجه می تواند برای ملت ایران انتخاب نادرست باشد.

وی با شاره به بند دوم سند امنیت ملی آمریکا که در دسترس همه است افزود: در این سند امده دولت های گذشته آمریکا اشتباه کرده اند که منافع ملت آمریکا را از طریق نهاد های بین المللی دنبال کرده اند ما باید منافع خود را از راه زور نظامی و قدرت اقتصادی خود دنبال کنیم .

محمد اسلامی گفت : این یعنی فروپاشی منشور ملل متحد اینکه ما می گوییم حمله به تاسیسات هسته ای غیر انسانی و غیر قانونی است و باید آژانس و سازمان های بین المللی و مدیرکل آژانس محکوم کند و اینکار را نمیکنند بعلت ترس از دولت آمریکاست .

وی افزود هر کشوری برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود باید قدرت داشته باشد و گرنه قدرت های بزرگ به تدریج کشورهای ضعیف را نابود می کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی به افزایش قیمت طلا اشاره کرد و گفت : ازسال گذشته قیمت طلا از 1870دلار به 4600 دلار در چند روز گذشته رسید که ارزش پول ملی بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و مشکلاتی برای برخی از کشورها ایجاد کرد.

محمد اسلامی گفت در ایران مطالبات اقتصادی مطرح شد که دشمنان این ملت شروع به تحریک کردن و دستوردادن برای تضعیف حاکمیت و کشورکردند.

وی افزود: داشتن فناوری، قدرت ساز و اقتدار ساز است و از لوازم حکمرانی و حیاتی ترین نیاز هر کشور در جهان است .

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به افتتاح بزرگترین مرکز پلاسما درمانی کشور در اصفهان گفت این مرکز برای درمان زخم بیماران مزمن و خاص بسیار موثر و به صرفه است.

محمد اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به ساخت 72نوع رادیو دارو در کشور به همت جوانان متخصص هسته ای کشور اشاره کرد وافزود بیست نوع رادیو داروی جدید هم در مرحله پژوهش است که به زودی به مرحله تولید می رسد.