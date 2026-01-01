پخش زنده
فیلم سینمایی «شکار شیاطین» با نسخه مناسبسازیشده برای نابینایان و ناشنوایان، همزمان با پخش برنامه گفتوگومحور «کوهپایه»، از شبکههای نمایش و دو سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «شکار شیاطین» محصول ۲۰۲۴ چین، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۱۱ دی ماه از شبکه نمایش پخش می شود.
باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلمهای جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «شکار شیاطین» به کارگردانی سوکوانگ هوو، میزبان بینندگان عزیز خواهد بود.
داستان این فیلم در مورد یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر به نام هوانگ مینجین و یک شخصیت مرموز به نام وی یونژو است که همراه با هم یک شبکه زیرزمینی مواد مخدر را کشف کرده و برای برقراری عدالت و نابودی جنایتکاران تلاش میکنند و…
هنرمندانی همچون میائو زی، اندی آن، اندرو لین، شوانگ هونگ، سارا آلیو، جینگ گو، روی هان، آنسون لیونگ و جین وو در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «شکار شیاطین» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد.
همچنین نابینایان عزیز میتوانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.
این فیلم پس از حضور در جشنواره بینالمللی Golden Screenwriters’ Night موفق شد نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شود.
برنامه «کوهپایه»
برنامه گفتوگومحور «کوهپایه» با میزبانی نوجوانان و با محوریت تبیین مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و مفهوم مقاومت، از شبکه دو سیما در حال پخش است.
این برنامه به تهیهکنندگی مهدیار عقابی، هر روز ساعت ۱۶:۳۰ پخش میشود و تکرار آن نیز ساعت ۲۰ خواهد بود.
«کوهپایه» در قالب یک مجموعه ۱۴ قسمتی تلاش دارد با رویکردی متفاوت به موضوع قهرمانان ملی و فرهنگ مقاومت بپردازد.
این برنامه با عبور آگاهانه از قالبهای مرسوم تلویزیونی و بدون حضور مجری، در پی ایجاد فضایی صمیمی، امن و اختصاصی برای نوجوانان است؛ فضایی که گفتوگو در متن تجربه و زیست نوجوانان شکل میگیرد.
هدف از برنامه کاهش فاصله نسلی و تقویت ارتباط مستقیم نوجوانان با الگوهای قهرمانانه است و در همین راستا، امکان گفتوگویی بیواسطه میان نوجوانان و مهمانان برنامه فراهم شده است.
در این برنامه، نوجوانان که در میانه مسیر هویتیابی خود قرار دارند، فرصت مییابند با چهرههایی از حوزهها و نگاههای گوناگون گفتوگو کنند؛ گفتوگویی که از دل آن، قهرمانان ملی بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، نه بهعنوان چهرهای دور از دسترس، بلکه بهمثابه الگویی قابل فهم و زیستپذیر بازشناسی میشوند.
«کوهپایه» مسئله مقاومت و مکتب شهید سلیمانی را از زوایای متنوع فکری، فرهنگی و اجتماعی به بحث میگذارد و نوجوانان را به تأملی عمیقتر در معنای قهرمانی فرامیخواند.
نبود مجری میان نوجوانان و مهمانان، فضای گفتوگو را صمیمیتر کرده و باعث میشود نوجوانان راحتتر سؤالات خود را مطرح کنند و گفتوگو بهواسطه حضور مجری مدیریت نشود.
در هر قسمت از «کوه پایه»، سه نوجوان بهعنوان میزبان حضور دارند و متناسب با تخصص مهمان برنامه، درباره مفهوم مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و قهرمانان ملی پرسشهای خود را مطرح میکنند.
محوریت برنامه بر مفاهیم مقاومت و قهرمان است؛ بهگونهای که برای مثال در حضور حجتالاسلام علیرضا پناهیان، نوجوانان از منظر دینی به مفهوم مقاومت نگاه میکنند و پرسشهای خود را مطرح میکنند و در گفتوگو با علی صدرینیا، مستندساز، سؤالات در حوزه مستندسازی شکل میگیرد.
در همین راستا، «کوه پایه» به نگاه و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره معرفی «مکتب حاج قاسم» نیز توجه ویژه دارد.
رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرد یا فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد و صاحب یک مکتب فکری و عملی مبتنی بر اخلاص، عقلانیت، شجاعت، مردمداری و مقاومت هوشمندانه است؛ مکتبی که باید بهدرستی برای مردم و به ویژه نسل جدید تبیین و معرفی شود.
این برنامه با الهام از همین نگاه، تلاش میکند مکتب شهید سلیمانی را نه در قالب شعار، بلکه از مسیر گفتوگو، تجربه و روایتهای ملموس و قابل درک برای نوجوانان بازخوانی کند.
مهمانان این مجموعه ۱۴ قسمتی چهرههایی، چون حجتالاسلام علیرضا پناهیان، حاج حسین یکتا، حجتالاسلام طباخیان، علی صدرینیا، فضه سادات حسینی، سرباز روحالله رضوی، حسین حقپناه، محمد رسولی، منصوره مصطفیزاده، مریم آقاکثیری، حسین دهباشی، امیر داسارگر، سلیمی و دیگر فعالان حوزه نوجوانان هستند که هر یک متناسب با تخصص و تجربه خود، بخشی از ابعاد مقاومت و زندگی قهرمانانه شهید حاج قاسم سلیمانی را روایت و تبیین میکنند.
«کوه پایه» با رویکردی نوآورانه، تلاشی برای ایجاد پلی میان جهان نوجوان امروز و ارزشهای ماندگار جبهه مقاومت است؛ پلی که در آن نوجوان نه صرفاً مخاطب، بلکه کنشگر گفتوگو و اندیشه محسوب میشود.