رئیس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی اداره راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آغاز عملیات اجرایی ۲ طرح راه روستایی در ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی جولائیان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۲ پروژه راه روستایی در شهرستان ایذه با اعتباری بالغ بر ۶۵۲ میلیارد ریال، گفت: این پروژهها با هدف بهبود تردد و تسهیل دسترسی در مناطق روستایی اجرا میشوند، افزود: تعریض و روکش آسفالت محور روستایی الهک به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۲۶۹ میلیارد ریال آغاز شد.
وی افزود: پروژه تکمیل، بهسازی و آسفالت محور روستایی رمهچر به طول ۱۵ کیلومتر و اعتبار ۳۸۳ میلیارد ریال نیز دیگر پروژهای است که عملیات اجرایی آن در شهرستان ایذه آغاز شده است.
جولائیان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای روستایی بیان داشت: اجرای این پروژهها نقش مؤثری در بهبود تردد ساکنان، افزایش سطح دسترسی روستاها و ارتقای خدمات زیربنایی در مناطق روستایی خواهد داشت.