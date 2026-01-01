پخش زنده
استاندار ایلام گفت: اولویت اصلی استان، تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام و تحقق توسعه متوازن شهری است؛ بنابراین روی این نکته متمرکز شدهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان؛ با اشاره به اینکه محوریت نقشه راه توسعه ایلام بر تکمیل طرحهای زیرساختی و پیشران اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: تمرکز اصلی بر توسعه زیرساختها، جذب حداکثری اعتبارات ملی و بهرهبرداری از ظرفیتهای بکر اقتصادی، مرزی و گردشگری استان است.
وی همچنین بر لزوم پیشبینی دقیق اعتبارات در برنامهریزی راهبردی شهرستانها تأکید کرد و افزود: تسریع در فرآیند تدوین طرحهای جامع شهری ضروری است.
کرمی تشریح کرد: صیانت و حفاظت از آثار تاریخی واقع در حریم و محدوده شهرها اهمیت ویژهای دارد و شهر تاریخی درهشهر به دلیل ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر جهانی است.
استاندار ایلام با اشاره به وضعیت اعتبارات اختصاص یافته از سفر رئیسجمهور به استان، اضافه کرد: مجموع تعهدات اعتباری این سفر بالغ بر ۱۵ همت بوده که سهم پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۴، حدود ۵.۵ همت بوده و تاکنون ۵۹ درصد از این مبلغ تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود؛ این میزان اعتبار در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.
استاندار ایلام با اشاره به این که تکمیل طرحهای عمرانی و حملونقل؛ به ویژه بزرگراه کرمانشاه–ایلام–خوزستان؛ به عنوان یکی از کریدورهای اصلی توسعه استان، در اولویت قرار دارد، گفت: ۱۶۵ کیلومتر از این مسیر در دست دوخطهسازی بوده که نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و صرفهجویی در مصرف سوخت خواهد داشت.
وی با اشاره به توسعه منطقه مرزی، تصریح کرد: عملیات اجرایی منطقه آزاد مهران در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای زیرساختهای مرز چیلات، آغاز به کار میادین نفتی آذر و چنگوله در دهه فجر، پیگیری فعالانه مرز هلاله شمالی و استقرار کنسولگری در استان؛ از دیگر برنامههای مهم دولت در ایلام به شمار میرود.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پایش مستمر بازار و تأمین کالاهای اساسی مردم در ایام ماه مبارک رمضان و شب عید تأکید کرد و گفت: تقویت اقتصاد استان از طریق توسعه گردشگری؛ بهویژه توریسم سلامت، و همچنین احیای ۳۷ واحد تولیدی و صنعتی راکد به عنوان اقدامات مهم دولت در حوزه اشتغالزایی دنبال میشود.