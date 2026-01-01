پخش زنده
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از هوشمند سازی چند خدمت قضائی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، درباره آخرین خدمات هوشمند قضائی افزود: ایرانیان داخل و خارج از کشور میتوانند از بستر سامانه ثنا به خدمات قضائی هوشمند دسترسی داشته باشند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: خدمات قضائی در هفته به صورت ۲۴ ساعت در دسترس مردم است و تا پایان سال ثبت اظهار نامه و لایحه غیرحضوری و برخط میشود.
کاظمی فرد افزود: اکنون ۶۰ درصد گواهی عدم سوءپیشینه غیرحضوری انجام میشود و در مجموع حدود ۴۰ درصد درخواستهای مردم غیرحضوری ارسال میشود.
وی گفت: دسته دوم هوشمند سازیها به قضات و کارکنان قضائی اختصاص دارد و در سامانه مدیریت پروندههای قضائی خدمات ارجاع هوشمند کارشناس و سامانه هوشمند استعلام برخط در دسترس است و به زودی دستیار هوشمند قاضی با استفاده از هوش مصنوعی نیز وارد سامانه مدیریت پرونده قضایی خواهد شد تا در تهیه پیشنویس رای و اتقان آرا به قاضی کمک کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: ما در تلاشیم با هوشمند سازیها زمان رسیدگی قضائی را کوتاه کنیم.
کاظمی فرد گفت: برای استفاده از هوش مصنوعی برای قضات و مردم، مجموعه دادههای گمنام شده از آرای قضائی تهیه شده که شامل ۱۰ میلیون رای است که به صورت دستیار هوشمند به قاضی کمک کند.
وی درباره پیشرفت هوشمندسازیهای قضائی مطابق سند تحول و تعالی افزود: در سند تحول و تعالی یک طرح پیشران داریم به نام هوشمند سازی که بر اساس برنامه زمان بندی شده مشخص در حال اجراست.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخی مردم از ضعف زیرساختها و قطعی اینترنت در مسیر رسیدگیهای قضایی گلایه دارند،گفت: زیرساختها دو دستهاند بخش اول مربوط به داخل قوه قضائیه است که در حال ارتقای آن هستیم با اینکه نیاز به حمایتهای دولتی داریم، اما بخش دیگر به زیرساختهای کل کشور اختصاص دارد و چنانچه خطایی در سامانه ایجاد شود وابسته است به برخی نهادهای دیگر کشور که استعلام و برخی کارهای سامانههای قضایی به آنها ارتباط دارد که همچنان در حال پیگیری هستیم.
کاظمی فرد درباره پیشرفتهای هوشمندسازی قضائی در استان خراسان جنوبی افزود: یکی از استانهای موفق در حوزه هوشمند سازی قضائی است و حضور مردم هر سال در دادگستری کاهش پیدا میکند که نشان میدهد هوشمندسازی به کاهش رفت و آمد مراجعان کمک میکند.
کاظمی فرد گفت: خراسان جنوبی با برگزاری بیش از ۲۶۱ هزار جلسه دادرسی برخط داخلی و خارجی، در صدر استانهای اجرای هوشمند سازیهای قضائی قرار دارد.