به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان از استقرار گسترده نیروهای امدادی و ایمنی برای پوشش مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: ۲۷۷ نیروی عملیاتی در قالب ۹۳ تیم، مسئولیت امداد، نجات و تأمین ایمنی زائران را در کرمان، گلبافت و رابُر بر عهده دارند.

رضا فلاح با تشریح جزئیات اقدامات امدادی هلال احمر اظهار کرد: پوشش امدادی و ایمنی مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شهرستان کرمان و همچنین شهرهای گلبافت و رابر به‌صورت کامل توسط جمعیت هلال‌احمر در حال اجراست.

وی با اشاره به نیروهای مستقر افزود: ۲۷۷ نفر شامل نجاتگران، امدادگران، اعضای جوانان و تیم‌های رسانه باور، در قالب ۹۳ تیم عملیاتی در این سه شهرستان مشغول خدمت‌رسانی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان، مأموریت اصلی این تیم‌ها را امداد، نجات، تأمین ایمنی و ایجاد آرامش برای زائرانی دانست که برای زیارت مزار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به کرمان سفر کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به پشتیبانی لجستیکی این عملیات گفت: برای تقویت خدمات امدادی، نزدیک به ۴۵ دستگاه خودروی عملیاتی از استان‌های معین شامل خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان در مسیرهای منتهی به کرمان مستقر و در حال پشتیبانی هستند.