پخش زنده
امروز: -
مرتضی سرهنگی نویسنده کتاب قاسم گفت: کتاب قاسم، از نگاه اول شخص روایتی مستند از زندگی حاج قاسم سلیمانی و بدون هیچگونه مبالغه است.
مرتضی سرهنگی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: در روزهای اول شهادت سردار سلیمانی در نزدیکی منزل ایشان خانهای مهیا کردیم تا با همه افرادی که برای عرض تسلیت خدمت میرسند، مصاحبه کنیم.
وی افزود: برای تهیه این اثر تنها به بررسی منابع مکتوب، صوتها و فیلمهای مرتبط با حاج قاسم اکتفا نکردیم پس از دو بار بازنویسی، دیدیم این مطالب کفایت نمیکند.
نویسنده کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی گفت: بنابراین در سال ۱۳۹۹ به کرمان و قنات ملک رفتیم تا منابع دست اولی از دوران کودکی و نوجوانی حاج قاسم بهدست آوریم.
مرتضی سرهنگی افزود: کتاب قاسم از جمله کتابهای دفاع مقدس است که احساس قدرت و شکست ناپذیری را به مخاطبان انتقال میدهد و این امر تولید قدرت در جامعه ایران ایجاد میکند و هویت ملی ایرانیان را تقویت میکند.
کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی، از دوران کودکی سردار سلیمانی، از دوران همقدمی با گله و کوچ کردنهای خانوادگی، از دوران بغضهای کودکانه در کنار بستر مادر و از مهماننوازیهای سخاوتمندانه پدر و مادر حاج قاسم آغاز میشود. به خوبی مخاطب را با منظومه فکری و ابعاد شخصیتی و حتی توسلات سردار سپاه اسلام آشنا میسازد.
کتاب قاسم جلوههایی پنهان و نامههایی دوست داشتنی را عرضه میکند. مخاطب را قدم به قدم به مبارزات پیش از انقلاب سردار سلیمانی دعوت میکند و از جوش و خروش انقلابی ایشان و جانفشانیهای سردار در دوران دفاع مقدس سخن میگوید. سیر پیوستار زندگینامه حاج قاسم تا دوران فرماندهی سپاه قدس، تا خدمترسانی به مناطق محروم و سیلزده ایران، حضور در عراق، سوریه و نبرد با داعش و شهادت ادامه پیدا میکند و در صفحه ۵۰۸ با قسمتی از نامه سردار سلیمانی به دخترش و عقده دل بازکردن در جدایی از شهادت، به پایان میرسد.
مرتضی سرهنگی پیش از این با آثاری همچون «سفر به قله ها»، «اسم من پلاک است»، «اسم من خاکریز است»، «نامزد گلولهها» و «پابهپای باران» در ردیف برجستهترین چهرههای عرصه ادبیات پایداری ایران قرار گرفته است. وی با انتشار کتاب قاسم، در سال ۱۴۰۳ هنر و حماسه را به هم گره میزند.