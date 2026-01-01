به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیأت کبدی استان خراسان رضوی گفت: دعوت شش ورزشکار استان به اردوی تیم ملی سرکل کبدی ایران، نتیجه تلاش مستمر ورزشکاران، مربیان و مجموعه کبدی خراسان رضوی است.

محسن سردار افزود: علیرضا صفری اخلمد، امین پورابراهیم، پوریا بیک‌زاده، امیرحسین پرادین، حسین گلمکانی و احمد میرزاپور بازیکنان دعوت‌ شده به اردوی تیم ملی سرکل کبدی هستند.

سردار با اشاره به نقش مرتضی شهیدی، سرمربی مشهدی تیم ملی سرکل کبدی، ادامه داد: «حضور یک مربی بومی و توانمند در رأس کادر فنی تیم ملی، فرصت ارزشمندی برای معرفی استعدادهای استان فراهم کرده است.