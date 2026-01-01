پخش زنده
فرماندار شهرستان پلدشت گفت: اجرای طرح محله محور کلید حل چالشهای اجتماعی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمعی از مسئولین شهرستان پلدشت با حضور در شهر نازک این شهرستان در قالب طرح محله محور در دیداری چهره به چهره با مردم مسایل و مشکلات آنان آشنا و دستور رسیدگگی و حل آنها را صادر کردند.
فرماندار شهرستان پلدشت با بیان اینکه اجرای طرح محله محور کلید حل چالشهای اجتماعی است گفت: این طرح با هدف باز گرداندن ابتکار عمل به ساکنان محلهها و تبدیل مردم به بازیگران اصلی توسعه محلی در سطح شهرستان اجراء میشود.
رعنا قربانی خاطر نشان کرد : در اجرای این طرح با بهره گیری از توان مردم محلی تلاش خواهد شد با همراهی و همیاری مردم برای پیشرفت و توسعه شهر و روستا گام برداشته شود
زمانی که مردم در کنار مسئولین قرار میگیرند مشکلات با سرعت بیشتری حل میشود و اجرذای طرح محله محور در همین راستا شکل گرفته تا مشارکت مردم موتور محرک توسعه محلی و در نهایت توسعه کشور باشد.