به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ هادی جمهیری با اشاره به اینکه اوایل بهمن امسال صداوسیمای استان بوشهر میزبان جشنواره ملی چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی است، افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ دی بود، اما به درخواست علاقمندان در حوزه‌های مختلف هنری و فرهنگی از سراسر کشور جشنواره تا ۱۴ دی تمدید شد.

وی افزود: تا کنون کمیته‌های مختلف برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره تشکیل شده است و ۴ بهمن هم جمع آوری و دسته بندی آثار صورت خواهد گرفت.

جمهیری بیان کرد: به طور کلی در حال حاضر دو هیات داروی، دو هیات انتخاب و یک هیات نهایی برنامه ریزی شده که آثاری که در هیات انتخاب برگزیده می‌شوند در مرحله بعد در اختیار داوران مرحله نهایی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته قرار است برگزیدگان جشنواره ملی چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی در همه بخش‌ها تا ۲۲ و ۲۳ دی ماه مشخص می‌شوند.