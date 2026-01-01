پخش زنده
امروز: -
قائم مقام صداوسیمای استان بوشهر گفت: به درخواست علاقمندان در حوزههای مختلف مهلت ارسال آثار بهجشنواره ملی فناوری هستهای و زندگی تا ۱۴ دی تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ هادی جمهیری با اشاره به اینکه اوایل بهمن امسال صداوسیمای استان بوشهر میزبان جشنواره ملی چند رسانهای فناوری هستهای و زندگی است، افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ دی بود، اما به درخواست علاقمندان در حوزههای مختلف هنری و فرهنگی از سراسر کشور جشنواره تا ۱۴ دی تمدید شد.
وی افزود: تا کنون کمیتههای مختلف برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره تشکیل شده است و ۴ بهمن هم جمع آوری و دسته بندی آثار صورت خواهد گرفت.
جمهیری بیان کرد: به طور کلی در حال حاضر دو هیات داروی، دو هیات انتخاب و یک هیات نهایی برنامه ریزی شده که آثاری که در هیات انتخاب برگزیده میشوند در مرحله بعد در اختیار داوران مرحله نهایی قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: با برنامه ریزیهایی که صورت گرفته قرار است برگزیدگان جشنواره ملی چند رسانهای فناوری هستهای و زندگی در همه بخشها تا ۲۲ و ۲۳ دی ماه مشخص میشوند.