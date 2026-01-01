رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت: همکاری و تعامل دو جانبه نظام آموزش و پرورش و مردم و تلاش توأمان برای رسیدن به یک هدف مشخص که همان توسعه و تعالی نظام آموزشی و تربیتی کشور است، امری ضروری و از الزامات امروز کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا شیخ‌الاسلام در مراسمی که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برگزار شد، از اهتمام جدی وزارت آموزش و پرورش برای توسعه باکیفیت مدارس و مراکز آموزشی خبر داد.

وی با اشاره به نقش مهم خیرین و واقفان در این امر، افزود: با اتکا به فرهنگ وقف و عمل خیر به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، وزارت آموزش وپررش با همکاری و همراهی خیرین مدرسه‌ساز به صورت جدی امر مدرسه‌سازی و بهبود فضای آموزشی و تربیتی را در دستورکار قرار داده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: با استفاده از منابع دولتی و ظرفیت خیرین، در سال آموزشی جاری بیش از ۲۶۰۰ مدرسه ساخته و به بهره‌برداری رسید و تلاش بر این است که در سال آینده ۴ هزار مدرسه دیگر با همین رویکرد ساخته و به مجموعه نظام آموزش و پرورش کشور اضافه شود تا کشور شاهد یک ارتقای بزرگ و یک کیفیت‌بخشی بنیادین به نظام آموزش و پرورش باشد.

شیخ‌الاسلام با اشاره به نقش مهم اولیا در کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزشی، خاطرنشان کرد: بهبود فرآیند نیازمند نقش‌‎آفرینی ویژه اولیا در تمام زنجیره تعلیم و تربیت است. قطعا بدون حضور فعال و مستمر والدین، نظام آموزش و پرورش به اهداف تعیین‌شده با کیفیت مطلوب نخواهد رسید.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تعالی فضای آموزش و پرورش در گرو ارتباط مستمر اولیا با کادر اجرایی و آموزشی است. استمراری که از مهمترین ارکان توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش است و نقش حیاتی در آن دارد.

وی در پایان تمسک به اهل بیت (علیهم‌السلام) به ویژه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و شیوه و سیره عملی ایشان را ضروری و نسخه نجات‌بخش دانست و گفت: همکاری و تعامل دو جانبه نظام آموزش و پرورش و مردم و تلاش توأمان برای رسیدن به یک هدف مشخص که همان توسعه و تعالی نظام آموزشی و تربیتی کشور است، امری ضروری و از الزامات امروز کشور است.