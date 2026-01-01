به مناسبت میلاد مولای متقیان حضرت امام علی (ع) گروه جهادی الکفیل به افراد نیازمند شهرستان بندرعباس خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عبدالملکی مسئول گروه جهادی الکفیل گفت: این گروه جهادی شامل ۵۰ دندانپزشک، ۱۵۰ گروه درمانی و دستیار دندانپزشکی است که در زمینه‌های جراحی، ترمیم، عصب کشی و جرم گیری درحال خدمت رسانی هستند.

گروه جهادی الکفیر ۴ روز در شهر بندرعباس خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان هم گفت: این گروه جهادی تاکنون ۲۵۰ خدمت دندانپزشکی ارائه کرده است که تا پایان دوره به ۸۵۰ خدمت می‌رسد.

حمید باسره افزود: تا پایان امسال پنج گروه جهادی دیگر، خدمات دندان و چشم پزشکی در هرمزگان ارائه می‌دهند.

وی گفت: امسال ۳۷ گروه جهادی در زمینه‌های ساخت مسکن نیازمندان، معیشت و سلامت در استان خدمت رسانی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اهدای بخاری به مددجویان روستای درپهن میناب

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: تاکنون به بیش از پنج هزار و ۲۰۰ تن خدمت رسانی شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به دو هزار و ۲۰۰ تن دیگر خدمات ارائه شود.

استاندار هرمزگان هم گفت: همکاری گروه‌های جهادی با دولت زمینه خدمت رسانی به مردم را تقویت می‌کند.

محمد آشوری افزود: انسجام اجتماعی و وفاق ملی موجب رفع نارسایی‌ها و گره گشایی در مشکلات مردم می‌شود.