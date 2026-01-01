مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: صنایع آب‌بر و فولاد نیز در صورتی مجوز فعالیت دارند که مصرف آب آنها بیش از ۳۰۰ مترمکعب نباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در جلسه شورای استان زنجان باتبیین نقش صنعت در ایجاد اشتغال و رونق تولید جامعه گفت: با تغییر رویکرد‌ها می توان در کنار توجه به برداشت از منابع از ظرفیت‌های موجود هم به نحو احسن بهره برد.

مسیبی با بیان اینکه از ظرفیت‌های معادن به عنوان نعمت الهی به درستی بهره‌مند نشده‌ایم، افزود: باید با تعاملات درست‌تر فضای رونق کسب و کار را مهیا کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: از ۴۰۰ معدن موجود در استان ۲۰۰ معدن فعال است و عزم و اراده برای رفع مشکلات مردم و معدن‌داران توامان وجود دارد گرچه منابع ما اندک است.

وی نظارت بر فعالیت معادن از طریق به کارگیری مسئول فنی، ایجاد باسکول مشارکتی، نصب دوربین و کنترل هوشمند را ضروری دانست.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ، صنایع آب‌بر و فولاد نیز در صورتی مجوز فعالیت دارند که مصرف آب آنها بیش از ۳۰۰ مترمکعب نباشد.

وی در مورد تعیین تکلیف زمین‌های شهرک‌های صنعتی بدون بهره‌برداری هم گفت: برخورد با صاحبان واحد‌های بلاتکلیف در شهرک‌های صنعتی و تعیین تکلیف پسماند‌ها توسط قوه قضاییه نیز در دست اجرا ست.