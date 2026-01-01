به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی جوانان کمتر از ۱۸ سال جهان، ۱۰ تیم حاضر در دو گروه ۵ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۴ تیم راهی دور یک چهارم نهایی شدند. بازنده دیدار تیم‌های انتهایی دو گروه هم راهی دسته یک خواهد شد.

نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

* گروه یک:

سوئیس ۳ - ۲ اسلواکی

آمریکا ۳ - ۶ سوئد

- تیم آلمان استراحت کرد.

- تیم سوئد با ۱۲، آمریکا (قهرمان دوره قبل) با ۹ و سوئیس با ۶ و اسلواکی با ۳ امتیاز اول تا چهارم شدند و به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. تیم آلمان بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.

* گروه دو:

چک ۴ - ۲ لتونی

فنلاند ۴ - ۷ کانادا

- تیم دانمارک استراحت کرد.

- تیم‌های کانادا با ۱۱، چک با ۸، فنلاند با ۷ و لتونی با ۴ امتیاز در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم دانمارک بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت.

----

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم آمریکا با شکست فنلاند قهرمان شد و تیم چک به مقام سوم رسید.

---

- در تاریخ هاکی روی یخ جوانان جهان که سال ۱۹۷۴ تاسیس شد، تیم کانادا با ۲۰ قهرمانی ۱۲ نایب قهرمانی و ۶ مقام سومی رکورد دار است و تیم روسیه با احتساب مقام‌های تیم کشور‌های مشترک المنافع و نیز تیم شوروی سابق با ۱۶ قهرمانی ۱۳ نایب قهرمانی و ۱۱ مقام سومی در رده دوم و آمریکا با ۷ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۷ مقام سومی در رده سوم هستند. تیم فنلاند با ۵ قهرمانی ۷ نایب قهرمانی و ۷ سومی در رده چهارم جای گرفت. در سال ۲۰۲۲ مسابقات به علت ابتلا بازیکنان چند تیم به بیماری کرونا، ناتمام ماند.