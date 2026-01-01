پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی گفت: آیین اعتکاف سال جاری با شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» در ۲۸۰ مسجداستان برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی با بیان اینکه، آیین معنوی اعتکاف در ۲۸۰ مسجد استان با محوریت شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار میشود، اظهار داشت: در سال جاری نیز همچون سالهای پیش، از اذان صبح شنبه ۱۳ رجب که مصادف با سالروز میلاد باسعادت امام علی علیهالسلام است، تا اذان مغرب دوشنبه ۱۵ رجب، آیین معنوی اعتکاف در ۲۸۰ مسجد استان برگزار میشود و این مساجد پذیرای روزهداران معتکف خواهند بود.
حجتالاسلام «منصور امامی» افزود: حدود ۷۰ درصد شرکتکنندگان در آئین اعتکاف امسال در استان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند؛ آماری که نشاندهنده گرایش و استقبال قابل توجه نسل جدید از برنامهها و آموزههای معنوی است.
وی اظهار داشت: اعتکاف از معنویترین و ژرفترین سنتهای عبادی در فرهنگ اسلامی به شمار میآید؛ آیینی که از آن با عنوان «امّالعبادات» یاد میشود و مقام معظم رهبری نیز از آن بهعنوان «مجموعهای از همه عبادات» تعبیر کردهاند.
حجتالاسلام «منصور امامی» با اشاره به شعار امسال اعتکاف با عنوان «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» افزود: اعتکاف فرصتی برای خودسازی فردی و تقویت همبستگی اجتماعی است و نباید آن را صرفاً یک عبادت فردی دانست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه آیین اعتکاف امسال به صورت مردمی برگزار میشود، اظهار داشت: در جریان این مراسم معنوی، برنامههای متنوع فرهنگی و دینی از جمله سخنرانی، جشن و عزاداری، قرائت ادعیه و زیارتنامهها، جلسات مشاوره فردی، گفتمانهای اعتقادی، محافل انس با قرآن و تفسیر آیات، نشستهای پرسش و پاسخ، حلقههای معرفتی و تربیتی، همچنین مسابقات گوناگون برای معتکفان تدارک دیده شده است.