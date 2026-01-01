«یا مَن اَرجوُه لِکُلّ خَیر»؛ یعنی،‌ ای کسی که اگر کار خیری از من سر بزند، به او امید دارم!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بخش اول از شرح دعای ماه رجب؛ «یا من ارجوه لکل خیر» که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است.

شما هر کار خوبی که می‌کنید امیدوارید خدای متعال به شما اجر بدهد. امّا در مقابل، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِندَ کُلِّ شَرّ؛ کار شرّی که از شما سر میزند، خودتان را از خشم خدا ایمن می‌بینید.

اگر انسان خودش را از خشم خدا ایمن نبیند که کار خلاف نمی‌کند؛ مثلاً غیبت می‌کند، حرف خلاف می‌زند، دروغ می‌گوید، امّا خود را از خشم خدا ایمن می‌بیند.

آمَنُ سَخَطَه، من احساس ایمنی میکنم؛ آمَنُ، یعنی احساس ایمنی میکنم از سَخَط او، از خشم او؛ عِندَ کُلِّ شَرّ، در هر کار بدی، در هر کار زشتی؛ یعنی در هر بدی‌ای و کار زشتی که از من سر زده.

ببینید این‌جوری است: هر کار خیری می‌کنیم امید داریم که:

خدا به ما کمک کند،

خدا از ما قبول کند،

خدا به ما پاداش بدهد،

خدا این کار ما را حساب کند؛

[مثلاً] دو رکعت نماز می‌خوانیم، یک اعتکافی می‌کنیم، یک روزه‌ای می‌گیریم، یک پولی صدقه می‌دهیم، در همه‌ی اینها امید داریم که خدا به خاطر این کار به ما تفضّل کند.

خب شما که برای کار‌های خوبتان از خدا توقّع و انتظار و رجاءِ لطف و محبّت دارید، برای کار‌های بدتان هم از خشم او ترس داشته باشید!

این را ندارید. ببینید، این نشان می‌دهد که نسبت ما با خدای متعال، نسبت یک بنده‌ی لوس و بنده‌ی نُنُر است در مقابل پروردگار که از او توقّع داریم کار‌های خوب را نگاه کند، ببیند؛ [امّا]دلمان می‌خواهد کار‌های بد را نبیند و توجّه نکند.

نسبتِ ما و خدا، یک نسبتِ مولای کریمِ بزرگوارِ بخشنده‌ای است که یک چنین امیدی را برای کار‌های خوبمان در دل ما و یک چنین ایمنی‌ای را برای کار‌های بدمان در ما به وجود آورده؛ یعنی از بس کار بد کرده‌ایم و به ما خشم نگرفته، ما دیگر خاطرمان جمع است که [اگر] کار بدی می‌کنیم، از خشم او ایمنیم.

نسبت ما و خدا، نسبت بخشندگیِ فراوان و لطف فراوان خدا در حقّ ما است.