به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع قتل عمد مرحوم ط -‌ی توسط فردی با هویت ب - ح در حوزه قضائی خوی، متهم بازداشت و پرونده در شعبه بازپرسی تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم تلاش‌ها در این خصوص آغاز و در نهایت با ورود دادستان، بازپرسی و هسته‌های جهادی بخشایش اولیای دم به حرمت امیر المومنین علی (ع) و در آستانه میلاد باسعادت آن حضرت از حق خود گذشته و بدین ترتیب بیستمین سازش پرونده قتل عمد استان رقم خورد.